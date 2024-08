Portimao, Grid Lauf 2: Honda ist der größte Profiteur

Das Ergebnis des Sprintrennens definiert zum Teil die Startaufstellung für das zweite Superbike-Hauptrennen am Sonntag. SPEEDWEEK.com erklärt, wer in Portimao wo losfahren wird.

Im ersten SBK-Lauf am Samstag und im Sprintrennen am Sonntag starten die Piloten gemäß Ergebnis der Superpole.



Für das zweite Hauptrennen am Sonntag, Start in Portimao ist um 19 Uhr MEZ, gibt es eine geänderte Startaufstellung. Die ersten neun des Sprintrennens bilden die ersten drei Startreihen. Die übrigen Fahrer, die den zweiten Lauf ab Startplatz 10 in Angriff nehmen, werden nach Superpole-Ergebnis aufgestellt.



Stürzt beispielsweise der Gewinner der Superpole im Sprintrennen, fällt er für den zweiten Lauf schlimmstenfalls auf Startplatz 10 zurück.

Größte Nutznießer in Portimao sind Honda-Werksfahrer Xavi Vierge und Ducati-Privatier Andrea Iannone, für die es um sechs Plätze auf die Grid-Positionen 7 und 9 nach vorne geht.



Größte Verlierer sind Andrea Locatelli, Jonathan Rea (beide Yamaha) und Garrett Gerloff (BMW), die um jeweils drei Plätze nach hinten müssen.



Adam Norrodin (Petronas Honda) hat sich bereits vor dem Superpole-Race für den Rest des Tages abgemeldet, der Malaysier leidet an Migräne.

Ergebnisse Superpole-Race:

1. Razgatlioglu, BMW

2. Petrucci, Ducati

3. Alex Lowes, Kawasaki

4. Van der Mark, BMW

5. Bulega, Ducati

6. Bautista, Ducati

7. Vierge, Honda

8. Aegerter, Yamaha

9. Iannone, Ducati

10. Rea, Yamaha

11. Gerloff, BMW

12. Bassani, Kawasaki

13. Locatelli, Yamaha

14. Lecuona, Honda

15. Gardner, Yamaha

16. Rabat, Kawasaki

17. Redding, BMW

18. Ray, Yamaha

19. Rinaldi, Ducati

20. Syahrin, Ducati

21. Öttl, Yamaha

22. Lopes, Honda

Ergebnisse Superpole:

1. Razgatlioglu, BMW

2. Alex Lowes, Kawasaki

3. Petrucci, Ducati

4. Bulega, Ducati

5. Van der Mark, BMW

6. Bautista, Ducati

7. Locatelli, Yamaha

8. Rea, Yamaha

9. Gerloff, BMW

10. Aegerter, Yamaha

11. Rabat, Kawasaki

12. Bassani, Kawasaki

13. Vierge, Honda

14. Gardner, Yamaha

15. Iannone, Ducati

16. Redding, BMW

17. Rinaldi, Ducati

18. Ray, Yamaha

19. Hafizh Syahrin, Ducati

20. Öttl, Yamaha

21. Norrodin, Honda

22. Lopes, Honda

23. Lecuona, Honda

Daraus ergibt sich folgende Startaufstellung für Lauf 2:



Reihe 1: Razgatlioglu, Petrucci, Lowes



Reihe 2: Van der Mark, Bulega, Bautista



Reihe 3: Vierge, Aegerter, Iannone



Reihe 4: Locatelli, Rea, Gerloff



Reihe 5: Rabat, Bassani, Gardner



Reihe 6: Redding, Rinaldi, Ray



Reihe 7: Syahrin, Öttl, Lopes



Reihe 8: Lecuona