Andrea Iannone (Ducati): Zuerst Torte, dann Platz 4

Portimão kannte Andrea Iannone bisher nur von Testfahrten. Im Rahmen der Superbike-WM 2024 absolvierte der Ducati-Pilot sein erstes Rennwochenende auf der anspruchsvollen Piste und steigerte sich mit jedem Tag.

Bevor Andrea Iannone am vergangenen Freitag zum ersten Training auf dem Autódromo Internacional do Algarve in Portimão fuhr, gab es für den Italiener eine Torte – es war sein 35. Geburtstag. Für den Italiener ist seine erste Saison in der Superbike-WM 2024 nach vier Jahren Rennpause ohnehin eine Art Wiedergeburt.

Wegen der langen Abstinenz kannte Iannone auch nicht die Rennstrecke in Portimão, die zu den anspruchsvollsten überhaupt zählt und erst 2020 in den MotoGP-Kalender aufgenommen wurde. Einen ersten Eindruck erhielt der Ducati-Pilot beim Wintertest im Januar. Dennoch war es nicht überraschend, dass er die beiden Trainings nur als 15. und mit 0,7 sec Rückstand beendete.



«Beim Test waren die Streckenverhältnisse komplett anders und jetzt war es mein erstes Rennwochenende in Portimão», bekräftigte Iannone. «Beim Test habe ich herausgefunden, wie schwierig diese Piste ist. Für uns ist sowieso jedes Meeting neu und wir finden immer etwas Neues heraus.»

Weiterhin schwierig für Iannone war der Samstag. Nach Platz 15 in der Superpole stürzte der Go Eleven-Pilot im ersten Lauf im Kampf um die achte Position.



«Das war ein dummer Sturz», ärgerte sich der frühere MotoGP-Pilot. «Ich habe nicht gepusht, sondern war im Scheitelpunkt lediglich 2 km/h schneller als zuvor und habe die Front verloren. Kurve 1 ist schwierig und habe die Bodenwelle mitgenommen. Von Tag zu Tag habe ich die Strecke besser kennengelernt, und das ist wichtig, denn es ist eine sehr technische Strecke. Es ist nicht einfach, hier Referenzen zu finden.»

Im spannenden Superpole-Race über nur zehn Runden fuhr Iannone in 1:40,765 min schneller als im Qualifying und kämpfte um den siebten Platz. Als Neunter verbesserte er seine Startposition für den abschließenden Lauf erheblich und kam als Vierter und damit bester Privatier in die Nähe der Podestplätze.



«Das war nicht schlecht. Im Sprint war es schwierig, von Startplatz 15 Positionen gutzumachen, aber wir haben uns ein wenig verbessert», erklärte Iannone. «Im zweiten Rennen gelang mir ein guter Start und meine Pace war während des gesamten Rennens nicht schlecht. Ich war den Top-Piloten und Werksmotorrädern wirklich nahe. Wenn wir so dicht dran sind, ist das sehr ordentlich für uns. Sicherlich will ich mehr. Mein Ziel ist etwas mehr als das hier. Mit unserem Paket haben wir aber sicher ein hervorragendes Ergebnis erzielt.»