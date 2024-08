Estoril-Test: Sam Lowes packte einen Tag früher ein

Bei einem auf zwei Tage angesetzten Superbike-Test in Estoril wollte Sam Lowes seine Fitness testen und sich auf das Rennwochenende vorbereiten – dafür reichte dem Marc VDS Ducati-Piloten der Donnerstag.

Weil sich Sam Lowes beim Meeting in Most einen Bruch des linken Schlüsselbeins zugezogen hatte, konnte der Engländer nicht am vergangenen Wochenende in Portimão an den Start gehen. Sein Ducati-Team Marc VDS verzichtete auf die Nominierung eines Ersatzes und fehlte ebenfalls.

Aber nur vier Tage später unternahm Lowes einen Versuch auf der Rennstrecke, um seine Fitness einem Härtetest zu unterziehen. Seit Mittwoch testen verschiedene Superbike-Teams auf dem Circuito do Estoril. Marc VDS hatte im Vorfeld kommuniziert, man wolle am 15. und 16. August testen, doch nach 51 Runden am Donnerstag packte das belgische Team wieder ein.

«Es war großartig, wieder auf dem Motorrad zu sitzen. Die Runden, die ich gefahren bin, waren positiv», freute sich der Ducati-Pilot. «Ich war noch nie in Estoril, also war das eine gute Gelegenheit, die Strecke kennenzulernen und ein Verständnis für die Linienwahl und Bremspunkte zu bekommen. Ein wichtiger Teil des Tests war herauszufinden, wie weit ich mit der Genesung meiner Schulter stehe. Es lief an sich gut, aber ich habe immer noch Schmerzen. Außerdem ist die Muskulatur im Schulterbereich noch recht schwach, also werde ich jetzt nach Hause fahren und hart daran arbeiten, dass ich für Magny-Cours in der bestmöglichen Form bin.»





Für den 33-Jährigen positiv: Bis 6. September in Magny-Cours stehen die Räder in der seriennahen Weltmeisterschaft still. Der Engländer hat also noch etwas mehr als drei Wochen Zeit, um vollends fit zu werden.