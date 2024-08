Michael vd Mark (BMW): Toprak gehört in die MotoGP

Dass Michael van der Mark eine sehr hohe Meinung von seinem ROKiT BMW-Teamkollegen Toprak Razgatlioglu hat, ist bekannt. Der Niederländer kann nicht nachvollziehen, warum es Zweifel an dessen MotoGP-Eignung gibt.

Fahren am Limit, Wheelie, Stoppie und Siege am laufenden Band – niemand lässt das alles so leicht aussehen, wie Toprak Razgatlioglu. Der BMW-Pilot hat in der Superbike-WM 2024 bereits 15 von 21 möglichen Rennen gewonnen, davon 13 in Serie, und führt die Gesamtwertung mit 365 Punkten überlegen an. Kaum jemand bezweifelt, dass der diesjährige Weltmeister nicht Razgatlioglu heißen wird.

Zweifel bestehen jedoch darüber, ob Razgatlioglu auch in der MotoGP erfolgreich wäre – hauptsächlich bei den Verantwortlichen im GP-Paddock. Der Türke ließ erst kürzlich durchblicken, dass er diese Herausforderung annehmen möchte, doch 2025 wird er seinen Vertrag mit BMW in der Superbike-WM erfüllen.



«Ich habe viele Kommentare über ihn und die MotoGP gelesen, aber wenn man ihm die Chance gibt und ihm die Dinge bietet, die er verlangt, kann er an der Spitze mithalten», sagte Razgatlioglu-Teamkollege Michael van der Mark in seiner Kolumne bei racesport.nl. «Er reagiert empfindlich auf Dinge wie die Sitzposition, aber wenn man sicherstellt, dass das in Ordnung ist, dann verstehe ich nicht, warum er das nicht können sollte. Die Frage ist, ob sein Fahrstil auf einer MotoGP-Maschine funktioniert. Es wurde aber auch gesagt, dass es auf der BMW nicht funktionieren würde – alle hielten ihn für verrückt.»

Van der Mark weiter: «Natürlich müsste er sich an die MotoGP-Maschine gewöhnen, aber ich sehe keinen Grund, warum sein Fahrstil nicht funktionieren sollte. Wenn er in diesem Jahr die Meisterschaft gewinnt und auch nächstes Jahr hier bleibt, aber nehmen wir mal an, er gewinnt dann erneut den Titel – warum sollte er nicht versuchen, in die MotoGP zu wechseln? Und warum sollte man ihm diese Chance nicht geben? Die Teams suchen nur in ihrer eigenen Meisterschaft, während hier jemand fährt, der etwas ganz Besonderes ist.»

Für den Supersport-Weltmeister von 2014 wäre Toprak auch als Typ ein Gewinn für die Prototypen-Serie.



«Man gewinnt viele Fans wegen seines Charakters und wegen der Show, die er nach seinen Siegen veranstaltet. Es gibt bereits viele Fans, die jedes Wochenende mit der Meisterschaft reisen, um ihm zu folgen», fiel van der Mark auf. «Es ist einfach eine Freude, Toprak zuzuschauen. Als ich in Misano vorzeitig ausschied, habe ich mir einfach das gesamte Rennen angeschaut. Auch wenn er alleine fährt, ist es immer noch cool ihn dabei zu beobachten.»