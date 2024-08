Alex Lowes über Kawasaki: «Ein großartiges Motorrad»

Nach dem Wechsel von Jonathan Rea zu Yamaha wurde Kawasaki der Sturz in die Mittelmäßigkeit prophezeit. Das Gegenteil ist der Fall. Der WM-Vierte Alex Lowes lobt die ZX-10RR und macht nur eine Schwachstelle aus.

Nach neun Jahren und sechs Superbike-Weltmeisterschaften mit Kawasaki wechselte Jonathan Rea im Winter zu Yamaha, weil er sich dort größere Erfolgschancen auf weitere Siege und WM-Titel ausrechnete. Doch der 37-jährige Nordire belegt nach sieben von zwölf Meetings nur den zehnten WM-Rang und hat erst einen Podestplatz erreicht.

Auf der anderen Seite fährt Alex Lowes seine bisher beste Saison mit Kawasaki und hat als WM-Vierter zwei Siege und neun Top-3-Ergebnisse eingefahren, davon zwei dritte Plätze zuletzt in Portimão. Der Engländer hat an seinem Arbeitsgerät wenig auszusetzen.



«Die ZX-10RR ist ein großartiges Motorrad. Ganz ehrlich, wenn man von der Motorleistung absieht, gibt es keine echte Schwachstelle», lobte der 33-Jährige aus Lincoln. «Auf der Bremse, beim Einlenken und das verbesserte Gefühl zur Front – alles funktioniert prächtig. Wir haben viel Erfahrung und ein tiefes Verständnis für die Ninja. Es ist vergleichsweise einfach, ein gutes Set-up zu finden und man kann es kontrolliert am Limit fahren. Das sind die positiven Seiten der Kawasaki und es macht einfach nur Spaß, sie zu fahren.»

Die Schwachstelle der Kawasaki wurde auf der langen Geraden des Autódromo Internacional do Algarve offensichtlich, wo Lowes ein leichtes Opfer der schnellen Ducati- und BMW-Piloten war.



«Über eine volle Renndistanz und im Pulk ist es schwieriger, wenn einen die Gegner einfacher überholen können», bestätigte Lowes. «Grundsätzlich denke ich aber, dass wir mit der Pace der Jungs ganz vorn mithalten können.»