Das Erfolgsrezept von Rookie Nicolò Bulega (Ducati)

Supersport-Weltmeister Nicolò Bulega fährt eine überragende Debüt-Saison in der Superbike-Kategorie. Für einen Rookie hat der Ducati-Pilot eine selten zu beobachtende Arbeitsweise.

Nach einer fantastischen Supersport-Saison 2023, die Nicolò Bulega mit 16 Siegen und zahlreichen Rekorden als erste Ducati-Weltmeister der mittleren Kategorie beendet hatte, stieg der 24-Jährige als Teamkollege von Álvaro Bautista in die Superbike-WM 2024 auf.



Erstaunlich: Als Rookie gewann Bulega das Auftaktrennen auf Phillip Island und belegt nach sieben Meetings mit zwölf Top-3-Finishs den zweiten WM-Rang.

Aruba.it Teammanager Serafino Foti verglich den Fahrstil des Italieners jüngst mit dem dreifachen MotoGP-Weltmeister Jorge Lorenzo. Abgeschaut hat sich Bulega jedoch weder etwas beim Spanier noch bei seinen aktuellen Rivalen in der Superbike-WM 2024. Anderen Piloten hinterherzufahren, ist ihm sogar zuwider.

«Ich folge niemanden, ich erarbeite mir alles selbst», betonte Bulega im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Eine Ausnahme war der Freitag in Donington und Most, weil es zwei schwierige Pisten waren. Es waren aber auch nur zwei oder drei Runden – ich wollte lediglich sehen, ob ich mit dem Superbike etwas anders machen kann. Der erste Tag ist dann wie der erste Schultag, an dem ich mich zunächst mit dem Motorrad und der Strecke zurechtfinden muss. Am zweiten Tag fühle ich mich immer besser und habe mehr Speed und Vertrauen. Normalerweise – und das schon während meiner gesamten Karriere – fahre ich alleine, auch im Qualifying.»