Track-Day mit Domi Aegerter: Tipps & Tricks vom Profi

Bei der Superbike-WM in Portimão fuhr sich Dominique Aegerter den aufgestauten Frust der vorgegangenen Meetings von der Seele. An einem Track-Day gibt der Schweizer seine Tricks an ambitionierte Motorradfahrer weiter.

Yamaha hatte beim Superbike-Meeting in Portimão Probleme, doch für Dominique Aegerter war das Rennwochenende an der Algarve dennoch ein Befreiungsschlag. In zwei von drei Rennen war der Rohrbacher bester Yamaha-Pilot und holte die meisten Punkte – auch wenn es nur 15 waren. Wir sahen einen anderen Aegerter als zuvor in Most, wo der 33-Jährige nur die Positionen 13, 18 und 16 erreichte.

Nun macht die seriennahe Weltmeisterschaft bis zum Meeting in Magny-Cours (6. bis. 8. September) Pause. Bevor es dann in Cremona (20. bis 22. September) in die entscheidende Phase der Superbike-WM 2024 mit vier Rennen in fünf Wochen geht, veranstaltet die Fahrschule Straubhaar, ein langjähriger Sponsor von Aegerter, einen Track-Day in Anneau du Rhin, dessen Gewinn an den zweifachen Supersport-Weltmeister weitergeleitet wird.

Jeder ist am 17. September willkommen, egal ob mit einer Enduro-, Touren- oder Sportmotorrad, um sich Tipps und Tricks von Aegerter abzuholen. Gefahren wird in drei Gruppen. Ziel des Trainings ist es, den persönlichen Fahrstil zu verbessern sowie die richtige Kurvenlinie zu fahren. Jeder kann sich dabei an seine persönlichen Grenzen oder an die seiner Maschine herantasten.

Das Paket inkl. Mittagsessen kostet CHF 340. Anmeldungen sind auf der Website der Fahrschule Straubhaar möglich.