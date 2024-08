Cremona: Strenge Behördenauflagen, nur 20.000 Fans 28.08.2024 - 16:55 Von Ivo Schützbach

© GeeBee Images Für die SBK-WM sind die derzeitigen Dimensionen des Cremona Circuits zu klein

Am Wochenende 20.–22. September wird auf der Rennstrecke in Cremona in Norditalien erstmals ein Event der Superbike-WM stattfinden. Die Herausforderung ist für alle Beteiligten gewaltig.