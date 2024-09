Garrett Gerloff (4./BMW) rätselt: Wo war der Speed?

Als Vierter am Freitag bestätigte Garrett Gerloff die gute Performance von BMW auf der Rennstrecke in Magny-Cours. Der Texaner fragt sich, warum es erst gegen Ende der Superbike-WM 2024 für ihn besser läuft.

Abgesehen vom fürchterlichen Sturz von Aushängeschild Toprak Razgatlioglu, der zum Glück vergleichsweise glimpflich für den 27-Jährigen ausging, war der erste Trainingstag in Magny-Cours für BMW ein Fest. ROKiT-Pilot Michael van der Mark fuhr Bestzeit, Razgatlioglu folgt mit seiner Zeit aus dem FP1 als Dritter und Bonovo-Pilot Garrett Gerloff zeigte als Vierter eine großartige Performance.

«Es ist schön zu sehen, dass jetzt mehrere BMW vorn sind», sagte der 29-Jährige im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Ich war hier auch schon im vergangenen Jahr gut unterwegs, die Strecke liegt mir einfach. Ich mag das Layout und es läuft alles gut zusammen. Wir haben noch ein paar Dinge, die wir verbessern können. Es ist ein gutes Gefühl, wenn einem die Rundenzeiten leichter fallen und man nicht so weit hinter der Spitze liegt.»

Wir erinnern uns: Im vergangenen Jahr war Gerloff im letzten Saisondrittel bester BMW-Pilot. In Magny-Cours fuhr er auf Pole und in den beiden Hauptrennen die Plätze 4 und 5. Liegt seine nun verbesserte Performance am Motorrad?

«Eigentlich hat es sich nicht so groß verändert, hauptsächlich bei den Elektronik-Settings», grübelte der Texaner. «Offen gesagt, fühlt sich das Bike für mich nicht wesentlich anders an. Warum ich zu Saisonbeginn solche Probleme hatte, kann ich nicht sagen. Ich versuche das noch herauszufinden, denn es gibt keinen bestimmten Punkt, an dem es liegen kann. Obwohl sich nichts geändert hat, läuft es seit ein paar Rennen einfach besser und einfacher. Ich habe keine wirkliche Antwort.»

Gerloff nach kurzer Bedenkzeit: Ich habe mich schon das ganze Jahr gut und schnell gefühlt, aber die Rundenzeiten kamen nicht. Es gibt auch keine Rennstrecke, die mir überhaupt nicht gefällt. Ich hatte überall meinen Spaß, wenn ich dann aber auf die Zeitenliste schaute … Mein Team arbeitete im Hintergrund natürlich stetig an Verbesserungen, Details kenne ich nicht. Vielleicht gab es etwas, was nicht stimmte und was sie hinbekommen haben.»