Bonovo-Teamführung ist sich einig: «Das war magisch»

«Das war mit Sicherheit das beste Wochenende von Bonovo action BMW Racing», jubelte Teamchef Michael Galinski nach dem Podestplatz von Garrett Gerloff und zwei vierten Rängen von Scott Redding in Magny-Cours.

Als das BMW-Aushängeschild Toprak Razgatlioglu nach seinem Sturz im FP2 am Freitag verletzungsbedingt für das restliche Wochenende in Frankreich ausfiel, sprangen die Markenkollegen in die Bresche.



Michael van der Mark gewann das verregnete erste Hauptrennen am Samstag. Scott Redding wurde Vierter und eroberte im Sprint den gleichen Rang. Dessen Bonovo-Teamkollege Garrett Gerloff brillierte nach den Positionen 12 und 6 im zweiten Hauptrennen als Dritter.

«Irgendwie gefällt uns die französische Luft, schon letztes Jahr waren wir hier schnell unterwegs und haben immer noch die schnellste Rundenzeit auf dieser Strecke von Garretts Pole-Position im letzten Jahr», grinste Bonovo-Teamchef Michael Galinski. «Das war mit Sicherheit das beste Wochenende von Bonovo action BMW Racing. Wir hatten endlich mal ein gutes Qualifying. Wir haben immer gesagt, mit dem Qualifying lebt und stirbt das Rennwochenende. Wenn man das nicht richtig hinbekommt, ist man immer da, wo es nicht mehr vorwärts geht. Das haben wir dieses Mal super gemacht. Es war nass, es war rutschig, aber beide haben sich da ordentlich in Szene gesetzt. Die Startplätze waren super. Alle Rennen waren top!»

Der Norddeutsche weiter: «Der vierte Platz von Scott war schon klasse, da kann ich nur sagen: Danke Scott, richtig super! Und jetzt das erste Podium für uns ist magisch. Mir fällt kein anderes Wort dafür ein. Beide Fahrer haben sich maximal ins Zeug gelegt. Es war ein bisschen schade mit Scott im zweiten Rennen. Er hatte auch den Speed für ganz vorne, aber es hat an zwei, drei Kleinigkeiten gehapert, aber auch da sind wir jetzt im letzten Rennen mit dem achten Platz völlig zufrieden. Ich kann nur sagen: Danke an die Fahrer, danke an das gesamte Team, alle haben eine super Arbeit gemacht. Ich danke jedem Einzelnen. So können wir mit stolzer Brust nach vorne schauen zum nächsten Rennen.»

«Das war für uns ein wunderbares Wochenende», jubelte Bonovo-Eigentümer Jürgen Röder. «Bonovo hatte eine Top-Performance von beiden Fahrern und wir sind alle glücklich. Natürlich wurde das mit Platz 3, unserem ersten Podium in der Superbike-WM, von Garrett gekrönt. Das war ein Traum! Wenn wir das Qualifying sehen, das war traumhaft hier: Scott auf Platz 3, Garrett auf Platz 4. Natürlich muss man sagen, das war in Abwesenheit von Toprak, aber auch da muss man diese Leistung erst einmal bringen. Die Fahrer sind brillant, aber ohne das hervorragende und perfekt funktionierende Team im Hintergrund klappt das alles nicht. Da haben wir die Ausgangsposition beider Fahrer geschaffen, um vorne mitzuspielen. Wenn man von Anfang an bei der Musik ist, dann fährt es sich etwas erfolgreicher, als wenn man von Platz 12 oder 15 startet.»

«Das war von beiden Fahrern eine traumhaft gute Leistung. Eine so super Teamleistung hatten wir so von beiden noch nie und es geht von meiner Seite ein großes Dankeschön und ein herzlicher Glückwunsch an das gesamte Team! Alle haben einen hervorragenden Job gemacht. Wir versuchen so weiterzumachen. Natürlich wird es schwer, ein solches Wochenende zu toppen, aber die Fans können sicher sein, wir geben alles!»