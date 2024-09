Motocorsa Ducati: Totalschaden, 8 Punkte & viel Frust

Das Verhältnis zwischen Motocorsa Ducati und Michael Rinaldi lässt sich nicht mehr kitten. Beim Superbike-Meeting in Magny-Cours sprang ein weiteres Mal nicht viel Zählbares heraus.

Auch wenn es nicht öffentlich ausgesprochen wurde, ist längst klar, dass Motocorsa Ducati und Michael Rinaldi nach der Superbike-WM 2024 getrennte Wege gehen werden – und beiden Parteien wird der Abschied nicht schwerfallen. Denn sportlich läuft nichts zusammen und eine Besserung ist nicht in Sicht.

Obwohl das Meeting in Magny-Cours in vielerlei Hinsicht nicht repräsentativ war – das Wetter wechselhaft, alle drei Weltmeister außer Gefecht – lief es für das private Kundenteam wie immer. Mit den Plätzen 9, 12 und 15 fuhr man den erwünschten Ergebnissen hinterher. Immerhin: Die rote Laterne in der Ducati-Wertung gab man an Sam Lowes (Marc VDS) weiter – nichts, wofür man sich rühmen kann.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Magny-Cours © Gold & Goose Axel Bassani © Gold & Goose Garrett Gerloff © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Xavi Vierge © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Xavi Vierge und Iker Lecuona © Gold & Goose Nicolò Bulega © Gold & Goose Andrea Iannone und Alex Lowes © Gold & Goose Danilo Petrucci © Gold & Goose Nicolò Bulega und Alex Lowes © Gold & Goose Rennen © Gold & Goose Remy Gardner © Gold & Goose Michael van der Mark © Gold & Goose Michael van der Mark, Axel Bassani, Xavi Vierge © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Iker Lecuona und Xavi Vierge © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Iker Lecuona und Garrett Gerloff © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Nicolò Bulega gewinnt das Rennen © Gold & Goose Sieger Nicolò Bulega © Gold & Goose Danilo Petrucci, Nicolò Bulega, Garrett Gerloff Zurück Weiter

Dass Rinaldi in der Superpole bei einem Sturz auf nasser Piste sein Einsatzmotorrad zerstörte, war nicht hilfreich. Platz 9 mit dem Ersatzmotorrad im ersten Lauf war das erst vierte einstellige Ergebnis des Italieners in diesem Jahr.

«Leider haben wir im Qualifying ein Motorrad zerstört, das beim Einschlag in die Leitplanke in seine Einzelteile zerlegt wurde. Wir haben das Ersatzmotorrad benutzt, das zum Glück reibungslos funktionierte», stöhnte Teamchef Lorenzo Mauri. «Wir haben alles getan, um unseren Fahrer in die Lage zu versetzen, gut abzuschneiden. Wir haben das Motorrad aufgebaut, das nach dem Sturz zerstört war, und haben für mehr Leistung auch den Motor getauscht. Trotzdem haben wir nicht die richtige Lösung gefunden. Im Moment schauen wir nach vorn und hoffen.»

Der 28-jährige Rinaldi ist selbst ratlos, wo das Problem liegt. «Es war ein besonderes Wochenende wegen des Wetters. Aber auch im Trockenen blieben die Bedingungen hinter den Erwartungen zurück», suchte der Italiener nach einer Erklärung. «Bedauerlicherweise vermittelt mir dieser Ducati nicht das richtige Gefühl und das selbst auf einer Rennstrecke, auf der ich nie Probleme hatte. Das Rennen mit diesen Zeiten und Positionen zu beenden ist schlecht – aber das ist das, was wir im Moment haben. Wir werden versuchen, es in Zukunft besser zu machen.»