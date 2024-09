Scott Redding: Sein bestes SBK-Meeting 2024 mit BMW

Obwohl Scott Redding am vergangenen Wochenende in Magny-Cours eines seiner besten Superbike-Meetings für BMW absolvierte, stand der Engländer im Schatten seiner Markenkollegen Michael van der Mark und Garrett Gerloff.

Vor gar nicht langer Zeit wäre ein BMW-Pilot für vierte Plätze gefeiert worden, aber seit dem Wechsel von Toprak Razgatlioglu zum bayerischen Hersteller sind sogar Siege selbstverständlich geworden. Als der 27-Jährige im zweiten Training nach einem fürchterlichen Sturz für das restliche Superbike-Wochenende in Magny-Cours ausfiel, sprangen andere für ihn in die Bresche.

Überragend der Sieg von ROKiT-Pilot Michael van der Mark im chaotischen ersten Lauf. Nicht minder spektakulär Garrett Gerloff vom Bonovo-Team, der die Pole-Position errang und im zweiten Lauf als Dritter das erste Podest für das deutsche Team erreichte. Weniger Beachtung fanden die Ergebnisse von Scott Redding, die jedoch keineswegs schlecht waren.

Der Engländer brauste im Samstagsrennen von Startplatz 3 als Vierter ins Ziel und wiederholte dieses Finish im Superpole-Race. Nur Platz 8 im zweiten Lauf war für Redding selbst eine kleine Enttäuschung. Mit insgesamt 27 WM-Punkten holte der 31-Jährige zwar elf weniger als der Niederländer, aber drei mehr als sein Bonovo-Teamkollege.

«Das erste Rennen war verrückt. Wir haben diskutiert, ob wir mit Slicks oder Intermediates starten sollten, ob es regnen würde oder was auch immer. Ich habe mich für Slicks entschieden», erzählte Redding. «Ich hatte einen soliden Start und habe mir Zeit gelassen, ins Rennen zu kommen. Schließlich haben wir die Reifen gewechselt und ich fühlte mich ziemlich gut. Unter diesen Bedingungen ist es ein langes, langes Rennen und normalerweise passiert viel. Am Ende habe ich mich auf Platz 4 eingependelt und wollte keinen Sturz riskieren. Glückwunsch an Mickey zu seinem Sieg, wirklich großartige Leistung!»

Redding freute sich am Sonntag für das Team über das Podium von Gerloff. «Weil ich weiß, wie hart sie dafür gearbeitet haben, und wir beide haben hart gearbeitet. Ich war zweimal nah dran, aber konnte es nicht ganz schaffen. Heute hat Garrett jedoch einen großartigen Job gemacht und das Podium geholt. Ich weiß, dass er sich das schon lange gewünscht hat und diesen Moment sehr genießen wird, und ich freue mich wirklich für ihn», beteuerte der BMW-Pilot. «Für mich selbst war es ein ziemlich gutes Rennen. Ich hatte nur etwas Schwierigkeiten, in die Position zu kommen, um zu überholen. Aber wenn man mir vor dem Wochenende gesagt hätte, dass ich aus der ersten Reihe starte, zwei vierte Plätze und einen achten Platz hole, wäre ich zufrieden gewesen.»

Zwei vierte Plätze hatte Redding in diesem Jahr auch schon in Donington Park erreicht, allerdings stürzte er bei seinem Heimrennen im ersten Lauf. Somit ist Magny-Cours sein erfolgreichstes Saisonmeeting 2024. In der Gesamtwertung belegt Redding mit 75 Punkten den 13. Rang.