Alex Lowes (1./Kawasaki) findet Cremona hervorragend

Alex Lowes glänzte in Cremona mit der Bestzeit am Freitag

Mittlerweile ist man es gewohnt, dass Alex Lowes in der Superbike-WM 2024 auf vorderen Positionen mitmischt. Am ersten Trainingstag auf dem Cremona Ciruit glänzte der Kawasaki-Pilot mit der schnellsten Rundenzeit.

Durch die Abwesenheit von WM-Leader Toprak Razgatlioglu (BMW) und die Verletzung von Álvaro Bautista (Ducati) kann sich Kawasaki-Aushängeschild Alex Lowes berechtigten Hoffnungen auf ein starkes Rennwochenende in Cremona machen. Mit der Bestzeit am Freitag machte der Engländer deutlich, dass mit ihm im Kampf um Siege zu rechnen ist.

Das liegt auch an den Temperaturen, die an diesem Wochenende um 25 Grad Celsius betragen sollen.



«Als wir hier getestet haben, war es sehr heiß. Jetzt ist es kühler und wir haben mehr Grip», erzählte Lowes in kleiner Journalistenrunde. «Mein Bike fühlte sich wirklich gut an und die Pace stimmt, auch wenn es immer etwas gibt, was man verbessern kann. Aber es macht Spaß hier mit der Ninja und wir waren gut unterwegs.»

Lowes markierte nicht nur die schnellste Rundenzeit, er glänzte auch im Renntrimm mit den meisten Runden unter 1:30 min. Der 34-Jährige fuhr davon sechs, der zweitplatzierte Danilo Petrucci (Ducati) drei und der Dritte, Nicolò Bulega (Ducati) sogar nur eine. Die Runden, die Lowes langsamer war, waren beabsichtigt.



«Normalerweise versucht man in einem Training, freie Runden zu fahren. Die Strecke ist aber recht eng und ich bin dann im Pulk gefahren, um die besten Überholmöglichkeiten zu finden – dabei sind die Rundenzeiten natürlich langsamer», erklärte Lowes, der im FP2 auch verschiedene Reifen probierte. «Wir haben uns schon entschieden.»

Die beim Test von einigen Piloten geäußerte Kritik an Cremona hinsichtlich der Sicherheit ist für den WM-Vierten kein Thema mehr.



«Ich finde, sie haben hier hervorragende Arbeit geleistet», lobte der Familienvater. «In den Kurven 8 und 10 wurde die Streckenbegrenzung zurückversetzt. Es gibt auch Bereiche, die verbessert werden könnten, aber im Vergleich zum Test wurde hier fantastisches geleistet.»