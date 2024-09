Cremona, FP2: Eine Kawasaki vor zwei Ducati 20.09.2024 - 15:57 Von Kay Hettich

© Gold & Goose Alex Lowes fuhr am Freitag Bestzeit

Am ersten Trainingstag der Superbike-WM 2024 in Cremona sorgte Kawasaki-Aushängeschild Alex Lowes für die schnellste Runde. Vier Marken in den Top-10.