Cremona, FP1: Sam Lowes 1,7 sec vor dem Zweiten

Das erste freie Training der Superbike-WM in Cremona fand am Freitagvormittag auf abtrocknender Strecke statt, Sam Lowes (Marc VDS Ducati) sorgte für die nichts aussagende Bestzeit.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag regnete es in Cremona zum wiederholten Mal in dieser Woche, sämtliche Wiesen um die neue WM-Strecke herum sind durchnässt, die Parkplätze haben sich längst in Sümpfe und Schlammwüsten verwandelt.



Als um 10.20 Uhr das erste freie Training der Superbike-Piloten begann, war die Strecke am Auftrocknen, das Interesse der Fahrer hielt sich in Grenzen.

In Cremona sehen wir vier Ersatzfahrer: Niccolo Canepa ersetzt Jonathan Rea, Marvin Fritz fährt statt Dominique Aegerter, Markus Reiterberger statt Toprak Razgatlioglu und Ivo Lopes für Adam Norrodin.



Diese vier gingen als Erste auf die Strecke, Weltmeister Alvaro Bautista (Aruba.it Ducati) gesellte sich zu ihnen, um nach seinem Rippenbruch in Frankreich seine Fitness zu prüfen. Der Spanier muss nach dem FP1 erneut bei den Ärzten vorstellig werden, um dann hoffentlich die Freigabe für das restliche Wochenende zu bekommen.

Dem genannten Quintett folgte Bradley Ray (Motoxracing Yamaha), nach 15 der 45 Minuten versuchte sich auch Wildcard-Fahrer Tommy Bridewell, der Führende der Britischen Meisterschaft ist mit einer fünften Honda CBR1000RR-R dabei.



Zur Halbzeit waren sieben der 25 Fahrer auf der Strecke und Bautista führte mit 1:41,672 min die Zeitenliste mit 1,8 sec Vorsprung auf Reiterberger an.

Mit Fortschreiten des Trainings wurde die Piste trockener und schneller, 13 min vor Schluss übernahm Sam Lowes (Marc VDS Ducati) mit 1:40,676 min die Spitze.



Als Erster riskierte es BMW-Werksfahrer Michael van der Mark mit Slick-Reifen, kehrte jedoch bereits nach einer Runde an die Box zurück.

5 min vor Ende lag Sam Lowes mit über 3 sec Vorsprung gegenüber Bautista auf Platz 1, beim Fallen der Zielflagge führte der Engländer 1,7 sec vor seinem Bruder Alex aus dem Kawasaki-Werksteam.



Insgesamt 12 Fahrer drehten im FP1 mindestens eine Runde.