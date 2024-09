Alvaro Bautista: Schmerzgrenze definierte das Limit

Nach Startplatz 13 hat niemand vom angeschlagenen Superbike-Weltmeister Alvaro Bautista Großtaten erwartet. Doch im ersten Rennen in Cremona bewies der 39-Jährige einmal mehr seine Klasse – mit angebrochener Rippe.

«Am Donnerstag wusste ich nicht, ob ich hier Motorradfahren kann, und jetzt stand ich auf dem Podium», fasste Alvaro Bautista die vergangenen drei Tage zusammen. «Ich bin glücklich.»



Der Spanier hat sich bei seinem Sturz im Sprintrennen in Magny-Cours vor zwei Wochen eine Rippe angebrochen, es ist nicht selbstverständlich, dass er in Cremona dabei ist.

Nach überraschend guten Trainingsleistungen fiel Alvaro in der Superpole weit zurück und qualifizierte sich nur für Startplatz 13. «Ich konnte nicht mehr pushen, weil ich auf der Bremse und im Kurvenscheitel Schmerzen hatte», schilderte der dreifache Weltmeister. «Ich bin klein und leicht. Um sehr schnell zu sein, muss ich das Motorrad zu allem zwingen und viel Kraft aufbringen. Mehr ging in meinem Zustand nicht, weil es dann weh tat und der Körper sofort in eine Schonhaltung ging. Ich fuhr an der Schmerzgrenze, diese gab mir das Limit vor.»

Im Rennen kam Bautista nur langsam in Fahrt: Nach fünf Runden war er immer noch Zwölfter, ab dann ging es kontinuierlich nach vorne. Als der Lauf in Runde 17 wegen technischer Probleme der Rennleitung abgebrochen wurde, lagen nur noch seine Ducati-Kollegen Danilo Petrucci und Nicolo Bulega vor ihm.

«Die ersten paar Runden fühlte ich mich nicht gut, in Kämpfen agierte ich sehr vorsichtig», erzählte der 61-fache Laufsieger. «Ich war mir nicht sicher, was meinen Zustand betrifft, und ein Sturz hätte alles noch schlimmer gemacht. Dann kam ich in einen Rhythmus und fühlte mich Runde für Runde besser, das war ein schönes Signal. Schade war, dass abgebrochen wurde, ich hätte Nicolo einholen können. Wir haben für die Elektronik eine gute Einstellung gefunden und ich war in der Beschleunigung auf die beiden Geraden hinaus sehr schnell. An anderen Stellen zu überholen ist sehr schwierig, weil es hier nur eine Linie gibt. Versuchst du etwas anderes, berührst du den Gegner sofort, wie es mir mit van der Mark mehrmals passiert ist. Wenn beide Fahrer in eine Kurve einbiegen wollen und es gibt keinen Platz, dann ist das so. Das war uns klar, also versuchten wir die Beschleunigung bestmöglich hinzubekommen, um vom Windschatten profitieren und dann überholen zu können.»

Vor den Rennen am Sonntag führt der in Norditalien verletzungsbedingt abstinente Toprak Razgatlioglu (BMW) die Weltmeisterschaft mit 365 Punkten an, Bulega hat bis auf 35 zu ihm aufgeschlossen.



Bautista als Dritter liegt 101 Zähler zurück und rechnet nicht mehr mit der erfolgreichen Titelverteidigung. «Ich liege zu weit hinten», meint der Mann mit der Startnummer 1. «Nicolo kann die Meisterschaft gewinnen, wir wissen nicht, wann Toprak mit seiner Verletzung wieder fahren kann. Wie ich immer sage: Bis zum Fallen der karierten Flagge kann alles geschehen. Mathematisch kann ich noch um den Titel kämpfen, aber ehrlicherweise rechne ich nicht damit.»