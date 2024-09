Cremona, Lauf 1: Erster SBK-Sieg von Danilo Petrucci

Der erste Lauf der Superbike-WM auf dem Cremona Circuit wurde von Ducati dominiert. Seinen ersten Sieg räumte Haudegen Danilo Petrucci ab. Die Werkspiloten Nicolò Bulega und Álvaro Bautista ergänzten das Podium.

Durch die Abwesenheit von WM-Leader Toprak Razgatlioglu (BMW) beim Superbike-Meeting in Cremona kann der WM-Zweite Nicolò Bulega (Ducati) massiv Punkte auf den WM-Leader aufholen. Mit der Pole-Position sorgte der Italiener im Qualifying für die dafür bestmögliche Ausgangsposition, denn auf der nur 3768 Meter langen Rennstrecke gibt es wenige Überholmöglichkeiten.

Ebenfalls in der ersten Reihe standen Andrea Iannone (Ducati) und Alex Lowes (Kawasaki), der von der Strafversetzung von Danilo Petrucci (Ducati) um drei Positionen profitierte. Aus Reihe 2 gingen aus Andrea Locatelli (Yamaha), Sam Lowes (Ducati) und Petrucci ins Rennen. Als bester BMW-Pilot war Garrett Gerloff Elfter der Startaufstellung.

Weil Markus Reiterberger einen neuen BMW-Motor erhielt, musste der Bayer das Rennen von ganz hinten aufnehmen. Marvin Fritz rückte daher auf Platz 19 nach vorn, Philipp Öttl auf 20.

Das Wetter präsentierte sich bei Rennstart um 14 Uhr sonnig und mit 24 Grad Celsius sehr angenehm. Den Start gewann Bulega, doch die Ducati-Privatiers Iannone und Petrucci sowie Alex Lowes erwiesen sich in der ersten Rennhälfte als ebenbürtig. Nach Bulega führte Iannone das Rennen an, danach übernahm Petrucci das Kommando.

In Runde 9 verabschiedete sich Iannone mit einem Sturz aus dem Rennen – zuvor waren bereits Tito Rabat (Kawasaki) und Sam Lowes (Ducati) ausgerutscht. Nur zwei Runde später erwischte es auch Alex Lowes.

So lief es in der zweiten Rennhälfte auf einen Ducati-Sieg durch Petrucci oder Bulega hinaus, denn die Verfolger hatten bereits einen Rückstand von 5 sec. Der Barni-Pilot lag um 2,2 sec vor dem Werksfahrer, als das Rennen in Runde 18 abgebrochen wurde. Weil 2⁄3 der Renndistanz absolviert war, erfolgte kein Restart. Es ist der erste Sieg von Danilo Petrucci in der Superbike-WM. Als Zweiter machte Bulega ordentlich Punkte auf Razgatlioglu gut.

Unterhaltsam und mit vielen Positionskämpfen verlief das Rennen im breiten Mittelfeld, in dem Andrea Locatelli (Yamaha), die Honda-Piloten Iker Lecuona und Xavi Vierge, Axel Bassani (Kawasaki) sowie die BMW-Asse Michael van der Mark und Garrett Gerloff mitmischen – und auch Álvaro Bautista, der mit schnellen Rundenzeiten durchs Feld pflügte. Zwei Runden vor dem Abbruch eroberte der Spanier die dritte Position und sorgte damit für ein reines Ducati-Podium.

Als Vierter überzeugte Lecuona, nicht viel schlechter Vierge als Sechster. Im Sandwich der Honda-Piloten rettete Axel Bassani auf Platz 5 die Kawasaki-Ehre.

Bester BMW-Pilot wurde Michael van der Mark auf der siebten Position. Wäre das Rennen über die volle Distanz gegangen, hätte der Niederländer wahrscheinlich besser abgeschnitten.

Die beste Yamaha brachte Remy Gardner auf Rang 10 ins Ziel. Der lange um Platz 5 kämpfende Locatelli war kurz vor dem Ende weit zurückgefallen.

Das interne Duell der Deutschen entschied Markus Reiterberger (BMW) als 14., für sich – in anbetracht seiner Startposition ein starkes Ergebnis. Als 16. verpasste Philipp Öttl (Yamaha) die Punkteränge knapp, Marvin Fritz kam als 17. in die Wertung.

So lief das Rennen:

Start: Bulega vor Iannone und Locatelli in die erste Kurve. Dann Lowes, Petrucci und Ray. Vierge Achter. Van der Mark bester BMW-Pilot auf 12.



Runde 1: Bulega 0,5 sec vor Iannone und Locatelli. Vierge Sechster. Fritz auf 18, Reiti 21 und Öttl 23. Rabat gestürzt.



Runde 2: Iannone geht in 1:29,397 min die Pace von Bulega mit, Locatelli verliert Platz 3 an Petrucci. Alex Lowes Fünfter.



Runde 3: Iannone übernimmt beim Richtungswechsel die Führung – ein starkes Manöver! Die Top-9 innerhalb 3 sec. Van der Mark Zehnter, Bautista auf 13.



Runde 4: Iannone um 0,3 sec vorn. Petrucci neuer Zweiter, Bulega Dritter. Bautista und Gerloff kämpfen um Platz 12.



Runde 5: Petrucci schnappt sich die Führung und liegt 0,4 sec vor Iannone und 0,8 sec vor Bulega, der unter Druck von Alex Lowes steht.



Runde 6: Locatelli (5.) hält die Honda-Piloten Vierge und Lecuona hinter sich. Reiti verbessert sich auf Platz 20. Sturz Sam Lowes.



Runde 7: Die Top-4 um 1,4 sec vor den Verfolgern. Van der Mark auf Platz 9, dahinter Bautista.



Runde 8: Petrucci weiter vorn. Locatelli, Vierge und Lecuona kämpfen um Platz 5.



Runde 9: Iannone gestürzt! Petrucci 0,8 sec vor Bulega und Lowes. Reiterberger, Fritz und Öttl hintereinander auf den Positionen 17 bis 19.



Runde 10: Lecuona hat sich seinen Teamkollegen geschnappt und erhöht den Druck auf Locatelli (5.).



Runde 11: Sturz von Alex Lowes! Bautista hat sich gegen van der Mark auf Platz 7 durchgesetzt.



Runde 12: Petrucci 0,5 sec vor Bulega. Lecuona vorbei an Locatelli auf Platz 3!



Runde 13: Bautista hat sich auch Bassani (7.) geschnappt und ist Sechster. Van der Mark (8.) wird schneller. Canepa gestürzt – Reiti als 15. in den Punkten!



Runde 14: Bautista peilt einen Podestplatz an – vorbei an Vierge und Locatelli ist der Spanier Vierter.



Runde 15: Petrucci jetzt 1,2 sec vor Bulega und 6,1 sec vor Lecuona, dem Bautista im Nacken sitzt. Reiterberger vorbei an Delbianco auf Platz 14.



Runde 16: Bulega kann nicht mehr mithalten und liegt 1,7 sec hinter Petrucci. Bautista neuer Dritter.



Runde 17: Locatelli verliert mit einem Schlag 10 sec und reiht sich als Zwölfter wieder ein. Reiti holt auf Redding auf!



Runde 18: Dann Rennen wird abgebrochen, es erfolgt kein Restart.