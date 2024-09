Alex Lowes (Kawasaki): «Geduld nicht meine Stärke»

Nach seinem Sturz im ersten Superbike-Lauf in Cremona gab Alex Lowes am Sonntag eine starke Antwort. Der Kawasaki-Pilot eroberte im Sprint einen weiteren Podestplatz und holte im zweiten Lauf ein Top-5-Finish heraus.

Bei der Superbike-Premiere auf dem Cremona Circuit bestand für Alex Lowes die Möglichkeit, auf den dritten WM-Rang vorzurücken. Die Konstanz und derzeit starke Form des Engländers gaben dafür allen Grund zur Hoffnung, zumal er auf Álvaro Bautista nur acht Punkte gutmachen musste und der Ducati-Werkspilot mit einer angebrochenen Rippe antrat.

Schon am Samstag war klar: Daraus wird nicht. Denn Lowes warf seine Kawasaki auf der dritten Position liegend ins Kiesbett und erreichte als 20. außerhalb der Punkteränge das Ziel – seinen Platz auf dem Podium übernahm dankend der Spanier. Lowes legte für den möglichen Sieg zu viel in die Waagschale. «Ich war enttäuscht und entschuldigte mich bei meinen Jungs. Ich wollte versuchen zu gewinnen und habe zu sehr gepusht», gab der 34-Jährige zu. «Ich hätte das Podium annehmen sollen, denn nach dem Sturz von Iannone hatte ich eine Lücke hinter mir.»

Besser lief es für den Kawasaki-Werkspiloten am Sonntag, als er sich im Superpole-Race mit einem zweiten Platz revanchierte und im zweiten Rennen den fünften Platz ins Ziel brachte. «Offensichtlich hat mir die Wahl des Hinterreifens im Sprintrennen geholfen. Als die anderen Grip verloren haben, brauchte ich sie nur auflesen. Mit dem SCQ-Reifen wäre es schwierig gewesen, über zehn Runden hinweg zurechtzukommen, also haben wir mit dem SCX die richtige Wahl getroffen. Mit meinem Charakter und meinem Fahrstil war es trotzdem kein einfaches Rennen. Am Anfang waren sie schneller, also musste ich geduldig sein – und das ist nicht gerade eine meiner Stärken.»

Im zweiten Lauf verlor Lowes den Sprint zur Ziellinie um 0,3 sec gegen Bonovo-BMW-Pilot Garrett Gerloff. Die wärmeren Bedingungen am Sonntagnachmittag spielten Kawasaki nicht in die Karten. «Wenn die Streckentemperatur zu hoch wird, kann ich den Kurvenspeed nicht nutzen, den ich benötige, um die Zeit aufzuholen, die wir auf der Geraden verlieren. Das ist keine Ausrede, das ist die Realität», betonte der WM-Vierte. «Aber wir haben einen guten Job mit dem Motorrad gemacht. Es fühlte sich besser an als am Samstag und ich konnte bis zum Ende konstant Rundenzeiten fahren. Ich habe versucht, Garrett aufzuhalten und bin am Ende eine gute Rundenzeit gefahren. Er hatte einfach etwas mehr Pace als ich. Ich denke, wir haben das Beste daraus gemacht.»

In der Gesamtwertung belegt Lowes nach Cremona weiterhin den vierten Rang, sein Rückstand auf Bautista vergrößerte sich aber auf 28 Punkte – und von hinten rückte ihm Dreifachsieger Danilo Petrucci (Ducati) auf nur noch drei Punkte auf die Pelle!