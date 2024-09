Schon am Freitag geht die SBK-WM in Aragon weiter

Die langen Pausen zu Saisonbeginn haben Fans und Fahrer gleichermaßen gestört, doch im letzten Saisondrittel geht es Schlag auf Schlag. Schon am kommenden Wochenende geht es im MotorLand Aragon weiter.

Die Teams der Superbike-WM 2024 hatten es am Sonntag in Cremona eilig mit dem Abbau der Hospitalitys und dem Ausräumen der Boxen, denn vor ihnen lag eine Strecke von gut 1400 km zum MotorLand Aragon. Bereits am Freitag geht die seriennahe Weltmeisterschaft im spanischen Hinterland in die zehnte Runde.

Seit 2011 gastiert die Superbike-WM im MotorLand, während der Coronakrise im Jahr 2020 sogar zweimal. Die Strecke ist 14 Jahre nach ihrer Eröffnung nach wie vor aktuell und erfüllt jegliche Anforderungen.

Die Frauen-WM pausiert in Aragon, dafür kehrt die 300er-Meisterschaft und der R3-World-Cup in den Zeitplan zurück. Zusammen mit Superbike- und Supersport-WM tragen somit vier Serien insgesamt neun Rennen aus.

Wie schon am vergangenen Wochenende in Cremona findet zeitgleich auch ein Meeting der MotoGP statt, doch wegen der Zeitverschiebung zu Indonesien ist das kein Problem.