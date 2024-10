Estoril, FP1: Regen, Unterbrechung – Sturzfestival

Das erste freie Training der Superbike-WM in Estoril fand am Freitag auf nasser Strecke und bei grenzwertigen Bedingungen statt. Toprak Razgatlioglu fuhr die Bestzeit, Danilo Petrucci preschte auf Platz 2.

Am Donnerstag herrschte in Estoril schönes Herbstwetter mit gut 20 Grad Celsius und Sonnenschein, seit der Nacht auf Freitag zieht eine mächtige Regenfront mit Gewittern über den Großraum Lissabon. So soll es bis Samstagmittag bleiben – erst dann ist Besserung angekündigt.



Der Zeitplan am Freitag wurde angepasst und das Training und Qualifying der Youngster aus dem Yamaha-R3-Cup vom Morgen auf den Nachmittag verschoben.

Als die Ampel der Boxengasse um Ortszeit 10.20 Uhr auf Grün schaltete, MEZ ist gegenüber Portugal eine Stunde voraus, gingen 15 der 24 Fahrer sofort auf die Strecke, drei weitere folgten wenig später.



Weltmeister Alvaro Bautista, WM-Leader Toprak Razgatlioglu, Alex Lowes, Andrea Iannone, Axel Bassani und Michael van der Mark warteten ab.

Für die erste nennenswerte Bestzeit sorgte nach vier Runden Andrea Locatelli (Pata Yamaha) mit 1:54,430 min.



Zum Vergleich: Die schnellste Rennrunde in Estoril fuhr Jonathan Rea (Kawasaki) 2022 im ersten Hauptrennen in 1:36,204 min, den Pole-Rekord stellte der Nordire im selben Jahr mit 1:35,346 min auf.

Nach elf Minuten wurde die Session aus Sicherheitsgründen unterbrochen. Bis dahin hatten bis auf die beiden BMW-Werksfahrer Razgatlioglu und van der Mark alle mindestens eine Runde gedreht.

Als es nach einigen Minuten weiterging, übernahm Kawasaki-Ass Alex Lowes mit 1:53,869 min die Spitze, dann setzte sich Razgatlioglu mit 1:52,344 min auf Platz 1. Diese Bestmarke hielt bis zum Schluss, Danilo Petrucci, Alex Lowes, Regenspezialist Tarran Mackenzie, Jonathan Rea, Alvaro Bautista und Nicolo Bulega folgen dem Türken.

Der WM-Zweite Bulega hatte zur Halbzeit einen Ausrutscher in Kurve 6, zu diesem Zeitpunkt lag er auf dem dritten Platz. Locatelli rutschte eine Viertelstunde vor Schluss aus, konnte im Gegensatz zu seinem Landsmann seine Yamaha aber an die Box zurückbringen. Tito Rabat und Michael Rinaldi hatten Ausritte, Petronas-Honda-Ersatzfahrer Ivo Lopes stürzte 6 min vor Ende, Tarran Mackenzie, Jonathan Rea und Alex und Sam Lowes schmissen ihre Bikes ebenfalls noch weg.

Philipp Öttl aus dem Team GMT94 Yamaha landete auf Platz 22.



Der Schweizer Dominique Aegerter (GRT Yamaha) ist nach seinem Mountainbike-Unfall Ende August wieder dabei und wurde 23. Das zweite freie Training am Nachmittag darf er fahren. Ob er auch am Samstag dabei ist, entscheidet die Rennärztin nach dem FP2.



Das Yamaha-Team Motoxracing lässt in Estoril Luca Bernardi mit einer zweiten R1 fahren, der Italiener kam auf den 24. und letzten Platz.