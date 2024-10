Wegen MotoGP: Neuer Termin für Superbike-WM in Most

Seit 2021 fand der SBK-Event in Most in Tschechien stets im Hochsommer statt, zuerst Anfang August, dann Ende Juli. Wegen der Rückkehr von Brünn in den MotoGP-Kalender, muss für 2025 anders geplant werden.

Dieses Jahr fand am Wochenende 19.–21. Juli bereits zum vierten Mal eine Veranstaltung der Superbike-WM in Most (Brüx) in Nordböhmen statt, die sich rasant zu einem Publikumsmagneten entwickelt.

Das dritte Juli-Wochenende war auch für 2025 vorgesehen, doch an diesem (18.–20.) kehrt nächstes Jahr die MotoGP-WM zurück nach Tschechien und Brünn. Weil Mitte Juli und Mitte August die MotoGP-Events auf dem relativ naheliegenden Sachsenring in Deutschland und Red Bull Ring in Österreich sind, wird SBK Most im Kalender neu positioniert.

Die Rennen auf dem Gelände des ehemaligen Braunkohletagebaus Vrbensky werden am Wochenende 16.–18. Mai 2025 stattfinden, der Vorverkauf begann am 8. Oktober.

Im nächsten Jahr wird es erstmals einen einheitlichen Eintrittspreis geben, bislang wurde zwischen den normalen Zuschauerrängen und Tickets mit Zugang zum Fahrerlager unterschieden.

«Ziel ist, ein authentisches WorldSBK-Erlebnis für alle zu bieten», sagt Josef Zajicek, Generaldirektor des Autodroms Most. Darüber hinaus werden die Fans die Tatsache zu schätzen wissen, dass der Eintrittspreis für einen Tag von 1500 CZK in diesem Jahr auf im Vorverkauf 1100 CZK (ca. 43 Euro) gesenkt wurde, Kinder bis 15 Jahre haben freien Eintritt.

Auch das Programm des Rennwochenendes selbst wurde geändert. Am Donnerstag, 15. Mai, an dem die Streckenbegehung der Fahrer stattfindet, wird es einen Track-Run für die Öffentlichkeit geben, bei dem die Teilnehmer die Strecke und das Fahrerlager näher kennenlernen können. Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist frei.

Am Sonntag können Motorradfans an der Bike-Parade teilnehmen, einer gemeinsamen Fahrt um die Rennstrecke.

Bis zum Saisonstart werden knapp eine Million Euro in das Autodrom Most investiert, um das Besuchererlebnis weiter zu verbessern und die Sicherheit auf der Strecke zu erhöhen. Zu den wichtigsten Projekten gehören:



- Eine neue Beschallungsanlage für die Zuschauerränge.



- Erneuerung des Streckenbelags in den Kurven 1, 2, 7 und 21.



- Neue Sicherheitsbarrieren zwischen den Kurven 8 und 12, um Fotografen einen sicheren Zugang zu den zuvor gesperrten Bereichen zu ermöglichen.



- Installation einer neuen Generation von LED-Tafeln.



- Aufrüstung der Software.

Voraussichtliche Austragungsorte SBK-WM 2025:

Phillip Island/Australien

Portimao/Portugal

Assen/Niederlande

Cremona/Italien

Most/Tschechien

Istanbul/Türkei ?

Misano/Italien

Donington Park/Großbritannien

Balaton Park/Ungarn

Magny-Cours/Frankreich

Aragon/Spanien

Estoril/Portugal ?

Jerez/Spanien