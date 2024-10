Alex Lowes: Hämatom, Test verpasst, Estoril-Comeback

Von der Superbike-WM in Aragon ging es für das Kawasaki-Werksteam weiter zu einem Test nach Jerez. Alex Lowes musste auf diesen nach einem fiesen Sturz verzichten und erholte sich stattdessen für Estoril.

Die Superbike-WM geht in die finale Phase: Am kommenden Wochenende stehen die Rennen in Estoril nahe Lissabon auf dem Plan, bereits eine Woche später ist der große Showdown in Jerez.

Für Kawasaki waren die Rennen in Aragon ernüchternd: Alex Lowes stürzte nach den Rängen 5 und 7 in den ersten beiden Läufen im zweiten Hauptrennen und zog sich eine Wadenbeinprellung links mit einem dicken Bluterguss zu. Teamkollege Axel Bassani strauchelte mit den Plätzen 12, 15 und 12.

Vom MotorLand ging es für das Kawasaki-Werksteam weiter zu einem Test nach Jerez, auf den Lowes verletzungsbedingt verzichten musste und sich stattdessen zuhause in England erholte.

«Ich habe seit Aragon hart an meiner Genesung gearbeitet, damit ich einsatzbereit bin», hielt Alex fest. «Das Streckenlayout in Estoril macht Spaß, der Event ist noch relativ neu in unserem Kalender. Mir hat die Strecke immer gefallen und ich bin sicher, dass es Abschnitte gibt, auf denen wir die Stärken der Ninja ZX-10RR ausnutzen können. Natürlich wären ein paar Podiumsplätze schön. Wir müssen uns konzentrieren und hart arbeiten – die Ergebnisse werden die Folge daraus sein.»

In der Gesamtwertung hat sich Lowes in Aragonien 13 Punkte Rückstand auf Ducati-Privatier Danilo Petrucci eingehandelt und ist auf Gesamtrang 5 abgerutscht.