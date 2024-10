Yamaha 2025: Ein Team weniger – aber gleich viele R1

Das Yamaha-Team GMT94 wird sich ab 2025 wieder auf die Supersport-WM konzentrieren und sein Engagement bei den Superbikes einstellen. Wir werden trotzdem sechs R1 in der Startaufstellung sehen.

Bereits Mitte Juli hatte GMT94-Teamchef Christophe Guyot SPEEDWEEK.com im Vier-Augen-Gespräch verraten, dass er darüber nachdenke, sich 2025 wieder auf die Supersport-Klasse zu konzentrieren und sich aus der Superbike-WM zurückzuziehen.



Seit Anfang September steht fest: Yamaha wird in der mittleren Hubraumkategorie nächstes Jahr drei Teams unterstützen: Neben Rekordweltmeister Ten Kate werden das GMT94 und Evan Bros sein. Dann kommt erstmals die neue Dreizylinder-R9 zum Einsatz.

GMT94 zieht sich aus der Superbike-WM zurück, wir werden also ein Yamaha-Team weniger sehen. An der Anzahl Fahrer wird sich dadurch aber nichts ändern, denn Motoxracing verdoppelt sein Engagement.

Bereits in Cremona ließ das Team Alessandro Delbianco mit einer zweiten Maschine ausrücken, in Estoril am kommenden Wochenende bekommt Luca Bernardi die Chance, neben Stammfahrer Bradley Ray anzutreten.

Während noch nicht feststeht, welches Duo Motoxracing 2025 aufbietet, sind die Fahrer bei den anderen beiden Yamaha-Teams gesetzt: Das Pata-Werksteam macht mit Jonathan Rea und Andrea Locatelli weiter, GRT mit Dominique Aegerter und Remy Gardner.

Bernardi galt als Riesentalent. Als Shooting-Star der Supersport-WM 2021 wurde der Italiener von Barni Ducati für die Superbike-WM 2022 verpflichtet, obwohl der damals 21-Jährige zu diesem Zeitpunkt an einem gebrochenen Wirbel (Sturz in Magny-Cours) laborierte.

Als Bernardi auch nach neun Meetings keine Fortschritte mit der Panigale V4R zeigte, wurde er von Teamchef Marco Barnabo zu CM Racing in die Supersport-Kategorie abgeschoben. Weil er auch dort nicht überzeugte, ging Bernardi in die Italienische Superbike-Meisterschaft und hat seit 2023 im Aprilia-Team Nuova M2 drei Siege und elf Podestplätze errungen.

In Estoril wird er erstmals eine Yamaha R1 pilotieren. «Ich verfolge und bewundere Lucas Karriere schon lange, seit er mit der R3 in der bLU-cRU-Serie antrat und dann den ganzen Weg in die Supersport-WM zurückgelegt hat. Ich freue mich, dass ich ihm nach seinem unglücklichen Start im Jahr 2022 eine zweite Chance in der Superbike-WM bieten kann», so Motoxracing-Teamchef Sandro Carusi. «Das ist eine weitere Prüfung für unser Team im Hinblick auf 2025, wenn wir zwei Motorräder in der Superbike-WM einsetzen werden.»

«Ich hoffe, gut mit dem Team zusammenarbeiten zu können und sofort ein gutes Gefühl für die R1 zu bekommen», erzählte Bernardi. «Ich setze mir keine besonderen Ziele, außer so hart wie möglich zu arbeiten und hoffentlich über das Wochenende Fortschritte zu erzielen. Ich kenne die Strecke in Estoril, ich bin dort 2022 gefahren und habe in beiden Rennen Punkte geholt. Ich möchte Sandro Carusi und Yamaha danken, dass sie mir diese großartige Chance geben.»

Fahrer und Teams Superbike-WM 2025:



Aruba.it Ducati:

Alvaro Bautista (E), Nicolo Bulega (I)



ROKiT BMW Motorrad:

Toprak Razgatlioglu (TR), Michael van der Mark (NL)



HRC:

Iker Lecuona (E), Xavier Vierge (E)



Pata Prometeon Yamaha:

Jonathan Rea (GB), Andrea Locatelli (I)



Bimota by Kawasaki:

Alex Lowes (GB), Axel Bassani (I)



Kawasaki Puccetti:

Garrett Gerloff (USA)



GYTR GRT Yamaha:

Remy Gardner (AUS), Dominique Aegerter (CH)



Elf Marc VDS Ducati:

Sam Lowes (GB)



Bonovo Ducati:

Scott Redding (GB)



Barni Spark Ducati:

Danilo Petrucci (I), Yari Montella (I)



Motocorsa Ducati:

Ryan Vickers (GB)



Go Eleven Ducati:

Andrea Iannone (I)



Yamaha Motoxracing:

Rinaldi? Ray? Delbianco? Bernardi?



MIE Petronas Honda:

?



FETT = bestätigt