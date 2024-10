Iker Lecuona (5./Honda): «Kein Vertrauen zum Heck»

Seit Portimão sind die Fortschritte von Honda in der Superbike-WM 2024 offensichtlich. Am ersten Trainingstag in Estoril zog Iker Lecuona selbst aus den widrigen Verhältnissen einen Vorteil.

Der erste Trainingstag in Estoril bot den Superbike-Piloten alle erdenklichen Streckenbedingungen. Von komplett nass über feucht bis trocken war alles dabei. Aber jede Situation war zu kurz, als dass sich die Teams und Fahrer darauf einstellen konnten. Der Erkenntnisgewinn war allenfalls gering.

Dennoch auffällig: Als Fünfter platzierte sich Honda-Pilot Iker Lecuona auch an einem solch schwierigen Tag auf einer vorderen Position. Nach den zuletzt deutlichen Fortschritten halfen die sich ständig wechselnden Bedingungen sogar dabei, ein Problem der CBR1000RR-R offensichtlich zu machen.

«Es waren schwierige Bedingungen. Am Morgen hat es stark geregnet, und obwohl es am Nachmittag abtrocknete, war es immer noch schwierig, weil die Strecke nicht perfekt war. In den letzten zehn Minuten setzte der Regen wieder ein, und wir konnten die Session nicht beenden», ließ Lecuona den Freitag Revue passieren. «Im FP1 kämpfte ich sehr mit dem Grip. Ich hatte kein Vertrauen in den Hinterreifen – die Front war dagegen richtig gut! Seit Magny-Cours haben wir das Gefühl für die Frontpartie stark verbessert, aber wir müssen noch am Heck arbeiten, auch im Nassen. Ich denke, wir werden in den kommenden beiden Tagen weitere Gelegenheiten haben, im Regen zu fahren.»

Der 24-Jährige weiter: «Im FP2 lief es besser, aber ich glaube nicht, dass unsere Top-5-Position realistisch ist. Die letzten zehn Minuten, in denen alle pushen, sind praktisch ausgefallen. Wir haben die Reifen gewechselt, weil der erste Satz vorgeheizt war. Das Gefühl war nicht gut, also haben wir einen anderen Satz verwendet. Danach lief es besser, aber wieder war der Vorderreifen hervorragend, während der Hinterreifen nicht so gut war. Ich hatte viele Probleme beim Bremsen, und das Heck blockierte häufig. Jetzt werden wir uns mit dem Team zusammensetzen, um zu sehen, wie wir dieses Problem angehen können.»