Toprak: «Ducati ist das beste Bike – jeder weiß das»

Superbike-WM-Leader Toprak Razgatlioglu hat die Meisterschaft bis zu seinem Unfall in Magny-Cours dominiert und war auch am Freitag in Estoril überragend. Trotzdem glaubt er nicht, dass er bei BMW das beste Paket hat.

Toprak Razgatlioglu zeigt in seiner ersten Saison mit BMW herausragende Leistungen. Bereits in seinem zweiten Rennen mit der M1000RR stand er in Australien auf dem Podium, sein viertes Rennen (Lauf 1 in Barcelona) gewann er. Ab dem zweiten Hauptrennen in Assen fuhr er 13 Siege in Folge ein, dann hatte er den verhängnisvollen Unfall in Magny-Cours, der seine Serie beendete.

Neben den Rennen in Frankreich verpasste er auch die in Cremona, Ende September kehrte Toprak in Aragon zurück und wurde, obwohl bei weitem nicht fit, dreimal Zweiter. Am kommenden Wochenende hat er in Estoril die Möglichkeit, zum zweiten Mal nach 2021 (mit Yamaha) Champion zu werden – es wäre der erste Titel für BMW.

Am Freitag begann der Türke hervorragend und war im nassen ersten Training ebenso der Schnellste wie im trockenen zweiten.



«Zum ersten Mal in meinem Leben war ich im Nassen auf Anhieb sehr schnell», erzählte der WM-Leader in kleiner Medienrunde. «Mir geht es viel besser als in Aragon, auch wenn ich noch nicht bei 100 Prozent bin. Ich konnte zuhause in der Türkei trainieren, war aber immer vorsichtig und ging kein Risiko ein. Wichtig war auch, dass ich mal wieder bei meiner Mutter essen konnte. Wenn ich nach Europa in Ferien gehe, ist das schön. Aber nach fast einem Monat verletzt dort, zog es mich heim. Jetzt bin ich nicht nur auf dem Weg zurück zu meiner normalen körperlichen Fitness, sondern auch mental sehr gestärkt.»

«Letztes Jahr musste ich mit der Yamaha immer alles geben und das war nicht genug», erinnerte sich Toprak. «Auf den Geraden war ich manchmal zu langsam, also machte ich in den Kurven Druck. Mit der BMW ist die Geschichte eine ganz andere, sie ist auf der Geraden viel schneller und lässt sich leichter in die Kurven hineinbremsen. Das Motorrad hilft mir mehr, auch wenn es noch nicht das beste in der Superbike-WM ist. Die Ducati ist das beste Motorrad, in der MotoGP- und Superbike-WM – jeder weiß das. Ihre Elektronik, der Grip, einfach alles bei ihnen ist viel besser. Aber BMW holt auf. Noch ist unser Bike nicht bei 100 Prozent, aber wir werden jedes Rennwochenende besser. Ich hoffe, dass wir uns für nächste Saison noch mehr verbessern, vor allem, was die Traktionskontrolle und den Grip am Hinterrad betrifft. Etwas mehr Turning wäre auch gut, das ist in den Rennen sehr wichtig. Die Ducati ist am besten – aber ich bin sehr glücklich, mit einer anderen Marke gegen sie kämpfen zu können.»