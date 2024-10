Petrucci über Toprak: «Das ist schwer zuzugeben»

Superbike-WM-Leader und BMW-Aushängeschild Toprak Razgatlioglu hielt am Freitag in Estoril fest, dass er die Ducati für das beste Motorrad hält. Danilo Petrucci analysierte das mit der Weisheit eines Routiniers.

«Die Ducati ist das beste Motorrad, in der MotoGP- und Superbike-WM – jeder weiß das.» Angesichts von 21 Podestplätzen in 24 Läufen, von denen er 15 gewann, stimmte diese Aussage von BMW-Star Toprak Razgatlioglu am Freitag in Estoril zumindest einige nachdenklich.

Der Türke war im nassen ersten und im trockenen zweiten Training den Gegnern deutlich voraus, in der kombinierten Zeitenliste liegt er 0,71 sec (!) vor dem Zweiten Danilo Petrucci aus dem Ducati-Privatteam Barni Spark.

«Toprak scheint eine andere Zeitmessung zu haben», schmunzelte Petrucci. «Seine Zeit wird immer niedriger. Ich dachte mir, dass ich vielleicht Zweiter bin. Aber 0,7 sec – das ist ein riesiger Rückstand. Er fährt auf einem anderen Level.»

Wie beurteilt Petrucci die Aussage Topraks, die Ducati wäre das überlegene Motorrad? «Jeder Fahrer träumt davon, das Bike des Gegners zu probieren», erzählte der Routinier beim Treffen mit SPEEDWEEK.com. «Bei Vergleichen konzentrierst du dich immer auf die Bereiche, in denen du verlierst, nicht wo du besser bist. Du folgst einem anderen und stellst fest, dass die BMW vielleicht besser beschleunigt oder ein besseres Handling hat, vergisst dabei aber, dass deine eigene Maschine besser auf der Bremse oder im Kurvenscheitel ist. Wenn du nur auf die Rundenzeiten schaust, ist die BMW vielleicht das beste Bike.»

Danilo hatte auch noch eine schöne Anekdote aus der Saison 2016 auf Lager: «Damals hatte ich auf Phillip Island die Chance, Casey Stoner als Riding-Coach zu haben. Er hat sich von außen meinen MotoGP-Test angeschaut. Ich fuhr Vinales hinterher und erzählte ihm, dass seine Yamaha am Kurveneingang besser wäre. Dann folgte ich Rossi und er war in der Beschleunigung besser. Er schaute mich an und sagte: ‚Tu was du kannst, mit dem was du hast. Schau nicht auf die anderen.‘ Für mich ist BMW momentan besser, weil sie Concession-Teile verwenden dürfen. Sie können machen, was sie wollen. Toprak haben sie das erste Jahr – die Ergebnisse von van der Mark, Gerloff und Redding sind mehr oder weniger die gleichen. Toprak macht den Unterschied. Für mich ist das schwer zuzugeben, weil er ein Gegner ist. Aber ich versuche immer die Wahrheit zu sagen.»