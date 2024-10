Andrea Locatelli (3.): «Gut, aber nicht gut genug»

Zum Saisonende zeigt die Formkurve von Andrea Locatelli wieder nach oben. Der Yamaha-Werkspilot fuhr beim Superbike-Finale auf dem Circuito de Jerez im ersten Lauf als starker Dritter auf das Podium.

Yamaha erlebt eine schwierige Superbike-WM 2024 und war nicht nur hinter Kawasaki zurückgefallen, sondern geriet zuletzt auch zunehmend unter Druck von Honda. Aber schon in Estoril zeigte Aushängeschild Andrea Locatelli eine starke Performance, stürzte auf der portugiesischen Piste aber in beiden Hauptrennen.

Beim Saisonfinale in Jerez brachte der Italiener seine R1 dagegen als Dritter ins Ziel – zwar 9,3 sec hinter Sieger Nicolò Bulega (Ducati), aber zwei und vier Sekunden vor Alex Lowes (Kawasaki) und Iker Lecuona (Honda).

«Wir waren schon in Estoril drauf und dran, einen Podestplatz zu erreichen. Als ich dann in beiden langen Rennen stürzte, verstand ich nicht, warum das passiert war», erklärte der seit Mittwoch 28-Jährige. «Wir haben daraufhin alles genau analysiert und das Bike für Jerez verbessern können. Mein Vertrauen zum Motorrad war ab der ersten Runde unglaublich gut. Das Ergebnis ist gut, aber nicht gut genug, denn unser Rückstand riesig und der Sieg weit entfernt. Trotzdem ist es schön, die Saison mit einem solchen Resultat zu beenden. So können wir mit einer besseren Mentalität in die nächste Saison starten.»

Nach dem ersten Lauf verbesserte sich Locatelli in der Gesamtwertung mit 219 Punkten vorbei an Andrea Iannone (Ducati) auf den siebten Rang. Mit einem guten Rennsonntag könnte er auch noch Michael van der Mark (BMW) vom sechsten WM-Rang verdrängen; sechs Punkte müsste der Yamaha-Pilot dafür auf den Niederländer aufholen.

«Jerez war schon vor einem Jahr eine meiner besseren Meetings, auch 2023 fuhr ich auf das Podest», grübelte Locatelli. «Wenn man hart arbeitet, kommen auch die Ergebnisse. Ich bin etwas traurig, denn wir hätten eine bessere Saison haben können. Wenn das Gefühl passt, können wir um Podestplätze kämpfen.»