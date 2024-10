Bulega (1.) über Toprak: «Mentalität eines Champion»

Mehr konnte Nicolò Bulega nicht tun, als den ersten Superbike-Lauf in Jerez zu gewinnen. Für die nächste Saison verspricht der Aruba Ducati-Pilot, ein stärkerer Gegner für Weltmeister Toprak Razgatlioglu (BMW) zu sein.

Toprak Razgatlioglu hatte es selbst in der Hand, im ersten Superbike-Lauf in Jerez den Titel zu gewinnen. Nicolò Bulega konnte hingegen mit einem Sieg nur dafür sorgen, dass der BMW-Pilot mindestens Dritter werden musste. Als Zweiter brachte der Türke die erforderlichen Punkte locker auf und krönte sich zum Weltmeister.

Für Ducati-Pilot Bulega bleibt das gute Gefühl eines souveränen Sieges und als Rookie der stärkste Gegner von Razgatlioglu gewesen zu sein. «Mehr als das konnte ich im ersten Lauf nicht tun», sagte der 24-Jährige. «Ab Freitag hatte ich ein gutes Gefühl und war schnell. Das war mein vielleicht bisher bestes Rennen in der Superbike-Kategorie. Ich habe an jedem Rennwochenende meine bestmögliche Performance herausgeholt. Weil fast jede Rennstrecke für mich mit dem Superbike neu war, war der Freitag immer etwas schwierig. Im nächsten Jahr wird es mir leichter fallen.»

Für den Italiener war es keine Überraschung, dass er von Razgatlioglu im ersten Renndrittel unter Druck gesetzt wurde. «Das ist die Mentalität eines Champions, den Titel mit einem Sieg einzufahren. Im vergangenen Jahr war ich in der Supersport-WM in exakt derselben Situation und wollte den Titel mit einem Sieg feiern. Für einen Rennfahrer ist das enorm wichtig», weiß Bulega aus eigener Erfahrung. «Mir war klar, dass Toprak auch diese Gedanken hatte, also habe ich nicht an ihn und die Meisterschaft gedacht, sondern einfach alles gegeben. Ich wollte diesen Sieg ebenso sehr, denn wenn man beim Saisonfinale gewinnt, geht man mit einem Gefühl in die Winterpause.»

Erstaunlich: Bulega steht als Vizeweltmeister fest und hat mehr Siege und Podestplätze eingefahren als sein Teamkollege und zweifacher Weltmeister Alvaro Bautista. «Ich hatte nicht erwartet, dass ich in meinem ersten Jahr so schnell sein werde. Darüber bin ich glücklich und auch etwas stolz darauf, dass ich die Titelentscheidung bis zum Finale offen halten konnte. Wenn ich das als Rookie schaffe, kann ich in meinem zweiten und dritten Jahr noch besser sein. Auf Toprak fehlt uns nicht so viel. Wenn uns ein kleiner Schritt nach vorn gelingt – ich selbst und auch das Motorrad – sind wir im nächsten Jahr dabei.