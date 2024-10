Bautista: WM-Titel weg, zwei Crashs in einem Rennen

Obwohl die Superbike-WM 2024 nach den Maßstäben von Alvaro Bautista nur mittelmäßig lief, eroberte er die Bronzemedaille. Dass er im ersten Rennen in Jerez gleich zwei Ausrutscher hatte, ist bezeichnend.

Während sich Nicolo Bulega mit einer Traumrunde für die Pole-Position in Jerez qualifizierte, lediglich 1,5 sec langsamer als der MotoGP-Rekord von Pecco Bagnaia, strandete Aruba-Ducati-Teamkollege Alvaro Bautista auf Startplatz 15.



Nach einem Crash im FP3 misshandelte Bautista seine Panigale V4R im ersten Rennen gleich zweimal – jedes Mal rutschte ihm das Vorderrad weg.

© Gold & Goose Willkommen zurück in Jerez, Nicolò Bulega © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Nicolò Bulega © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Danilo Petrucci © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Michael van der Mark © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Kenan Sofuoglu © Gold & Goose Xavier Vierge © Gold & Goose Andrea Iannone © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Superpole - Toprak Razgatlioglu, Nicolò Bulega & Alex Lowes © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Nicolò Bulega Zurück Weiter

«Das war ein super Rennen», meinte der 39-Jährige vor Sarkasmus triefend. «Weshalb der erste Sturz passierte, weiß ich nicht. Ich fuhr weiter, um die Dinge besser zu verstehen. Ich konnte mein Motorrad bis auf Ausnahmen das ganze Jahr nie auf seinem höchsten Level bewegen. Für mich hing alles immer zu sehr von den Bedingungen ab. Natürlich bin ich nicht glücklich, weil ich zweimal gestürzt bin. Aber ich bin froh, dass ich viele Informationen sammeln konnte und jetzt besser weiß, wo wir uns verbessern müssen. Ich habe mich zu sehr auf den mangelnden Grip am Hinterrad konzentriert, dieser ist aber nur eine Konsequenz. Denn in Wirklichkeit liegt es an meinen Kurveneingängen, also müssen wir uns dort steigern. Wie wir das hinbekommen, weiß ich nicht. Das überlasse ich den Ingenieuren. Für mich war das Rennen letztlich wie ein wichtiger Test.»

Bereits nach Estoril stand Bautista als WM-Dritter fest. Nach zwei Titeln in Folge hatte er dieses Jahr gegen Toprak Razgatlioglu wenig zu bestellen und siegte – gemessen an seinen Maßstäben – lediglich viermal. «Er verdient die Meisterschaft, sie haben herausragende Arbeit mit dem Motorrad geleistet und wie sie mit der Situation nach Magny-Cours umgingen», lobte Alvaro seinen Nachfolger. «Natürlich will ich jeden auf der Strecke schlagen, ich anerkenne aber auch gute Arbeit und habe ihm gratuliert.»

Für seinen Teamkollegen Bulega, der das Rennen nach seiner Pole-Position in überragender Manier gewann, hatte er ebenfalls lobende Worte: «Das ist eine seiner Lieblingsstrecken, er machte alles perfekt. Seine Rundenzeit in der Superpole ist unglaublich. Angesichts seiner Pace in den Trainings hatte ich erwartet, dass er wegfährt. Er war besser als alle anderen. Wenn du Vertrauen hast und dich auf dem Motorrad wohlfühlst, dann kannst du so eine Pace fahren. Er hat es sicher genossen – wie ich ein paar Mal im Vorjahr.»