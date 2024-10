Neu in SBK-WM 2025: Das erste Bild der Bimota KB998

Für Provec Racing beginnt eine neue Ära. Ab Montag organisiert das bisherige Kawasaki-Werksteam die Superbike-Rückkehr vom Bimota. So sieht das Motorrad aus, mit dem Alex Lowes und Axel Bassani Rennen gewinnen sollen.

Es ist eine etwas seltsam anmutende Konstellation. Trat das spanische Provec-Team bis zum Saisonfinale in Jerez in grün als Superbike-Werksteam von Kawasaki auf, wechselt die komplette Truppe ab Montag die Farben und wird die Rückkehr von Bimota in der Superbike-WM 2025 organisieren. Seltsam, weil das Team offiziell als ‹Bimota by Kawasaki Racing Team› firmiert. Eine ZX-10RR wird es dennoch in der kommenden Saison geben, eingesetzt jedoch von Puccetti Racing.

Um 12 Uhr wurde der Schleier gelüftet und das neue Motorrad der Öffentlichkeit vorgestellt. Das Chassis der Bimota KB998 wurde in Italien entwickelt, als Antriebseinheit dient der bewährte Motor der Kawasaki ZX-10RR. Es ist davon auszugehen, dass dem Reihenvierzylindermotor mehr Leistung eingehaucht wurde.

Die Bimota wird im Rahmen des Jerez-Tests am Dienstag ihr Debüt auf der Rennstrecke geben. Pilotiert wird die KB998 von den diesjährigen Piloten Alex Lowes und Axel Bassani. Das präsentierte Design dient nur für die Wintertests; die endgültigen Farben werden zu einem späteren Zeitpunkt gezeigt.

«Natürlich gab es hinter den Kulissen viel zu tun, bis wir das neue Motorrad enthüllen und zum ersten Mal öffentlich auf der Strecke testen konnten», sagte Teammanager Guim Roda. «Alex Lowes und Axel Bassani als Fahrer mit ihren bisherigen Crews an Bord zu haben bedeutet, dass wir uns auf die eigentlichen Aufgaben konzentrieren können. Nämlich das Testen der neuen KB998 und das Sammeln von Daten. Wir sind begeistert, Teil dieses faszinierenden Projekts zu sein und fühlen uns geehrt, die Verantwortung dafür zu übernehmen, dass die neue Bimota KB998 so schnell wie Top-Ergebnisse einfährt.»