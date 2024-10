Formidabler Abschluss: Zwei BMW-Fahrer auf dem Podium

Weltmeister Toprak Razgatlioglu feierte in der Superbike-WM 2024 zwar 18 Siege und stand 27 Mal auf dem Podium. Aber erst beim Finale in Jerez sahen wir zwei Piloten der Propellermarke in den Top-3.

«Ein traumhaftes Wochenende mit einem märchenhaften Abschluss.» So lässt sich das Saisonfinale der Superbike-WM in Jerez de la Frontera aus der Sicht von BMW umschreiben. Am Samstag krönte sich Toprak Razgatlioglu aus dem ROKiT-Team vorzeitig zum Weltmeister. Im zweiten Hauptrennen am Sonntag feierte er seinen 18. Saisonsieg und Teamkollege Michael van der Mark machte mit Platz 3 den Traum der beiden von einem gemeinsamen Podium perfekt.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Jerez © Gold & Goose Dominique Aegerter © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Michael van der Mark, Andrea Locatelli, Alex Lowes © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Garrett Gerloff © Gold & Goose Michael van der Mark © Gold & Goose Bulega und Razgatlioglu © Gold & Goose Andrea Iannone © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Nicolò Bulega © Gold & Goose Danilo Petrucci © Gold & Goose Dominique Aegerter © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Razgatlioglu und Bulega © Gold & Goose Axel Bassani © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu gewinnt das Rennen © Gold & Goose Sieger Toprak Razgatlioglu Zurück Weiter

«Das war ein Moment, in dem Toprak und wir alle zusammen Geschichte geschrieben haben», hielt Sven Blusch fest, der Leiter von BMW Motorrad Motorsport. «Er und die gesamte Mannschaft haben Historisches geleistet, für BMW Motorrad, aber auch darüber hinaus für BMW gesamt. Der Weltmeistertitel bedeutet allen im Unternehmen extrem viel. Dafür sind wir Toprak und all den vielen anderen, die ihren Beitrag dazu geleistet haben, sehr dankbar. Ein großer Dank geht an alle unsere Leute vor Ort, an das Team, und die Mitarbeiter in München, im Werk Berlin und in Landshut. Es wird noch ein paar Wochen dauern, bis wir das realisiert haben. Doch bereits am Dienstag beginnt die Testarbeit für die neue Saison, in der das klare Ziel lautet, den Titel erfolgreich zu verteidigen. Der Sonntag war noch einmal ein besonderer Tag für das ganze Team. Die Freude darüber, dass Mickey den dritten Platz geholt hat und beide Fahrer gemeinsam auf dem Podium gestanden haben, war riesig. Es war ein würdiger Saisonabschluss für das Team.»

Der Test auf dem Circuito de Jerez findet ohne den Weltmeister statt: Der fliegt am Montag nach Istanbul, wo es neben einer Pressekonferenz und einem Motorradkorso durch die Stadt auch Feierlichkeiten geben wird.

Ergebnis Superbike-WM Jerez, Rennen 2: Pos Fahrer Motorrad Diff 1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW 2. Nicolò Bulega (I) Ducati + 0,545 sec 3. Michael vd Mark (NL) BMW + 10,938 4. Andrea Iannone (I) Ducati + 12,399 5. Alex Lowes (GB) Kawasaki + 13,522 6. Danilo Petrucci (I) Ducati + 13,948 7. Garrett Gerloff (USA) BMW + 14,302 8. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 16,116 9. Jonathan Rea (GB) Yamaha + 17,771 10. Axel Bassani (I) Kawasaki + 20,784 11. Michael Rinaldi (I) Ducati + 21,837 12. Scott Redding (GB) BMW + 23,182 13. Xavi Vierge (E) Honda + 24,939 14. Sam Lowes (GB) Ducati + 25,071 15. Bradley Ray (GB) Yamaha + 29,271 16. Tetsuta Nagashima (J) Honda + 32,556 17. Alessandro Delbianco (I) Yamaha + 34,427 18. Ivo Lopes (P) Honda + 44,018 19. Luca Bernardi (RSM) Yamaha + 47,131 - Tito Rabat (E) Kawasaki - Philipp Öttl (D) Yamaha - Dominique Aegerter (CH) Yamaha - Alvaro Bautista (E) Ducati - Tarran Mackenzie (GB) Honda - Thomas Bridewell (GB) Honda Ergebnis Superbike-WM Jerez, Superpole-Race: Pos Fahrer Motorrad Diff 1. Nicolò Bulega (I) Ducati 2. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW + 2,375 sec 3. Alex Lowes (GB) Kawasaki + 4,182 4. Danilo Petrucci (I) Ducati + 5,511 5. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 6,202 6. Michael vd Mark (NL) BMW + 6,540 7. Andrea Iannone (I) Ducati + 7,306 8. Garrett Gerloff (USA) BMW + 7,500 9. Alvaro Bautista (E) Ducati + 8,306 10. Dominique Aegerter (CH) Yamaha + 8,697 11. Jonathan Rea (GB) Yamaha + 9,702 12. Scott Redding (GB) BMW + 11,312 13. Michael Rinaldi (I) Ducati + 12,862 14. Axel Bassani (I) Kawasaki + 14,283 15. Tito Rabat (E) Kawasaki + 14,848 16. Bradley Ray (GB) Yamaha + 15,271 17. Sam Lowes (GB) Ducati + 15,946 18. Alessandro Delbianco (I) Yamaha + 23,467 19. Tetsuta Nagashima (J) Honda + 23,753 20. Thomas Bridewell (GB) Honda + 24,883 21. Tarran Mackenzie (GB) Honda + 24,917 22. Philipp Öttl (D) Yamaha + 25,772 23. Ivo Lopes (P) Honda + 27,208 24. Luca Bernardi (RSM) Yamaha + 29,780 - Iker Lecuona (E) Honda - Xavi Vierge (E) Honda Ergebnis Superbike-WM Jerez, Rennen 1: Pos Fahrer Motorrad Diff 1. Nicolò Bulega (I) Ducati 2. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW + 6,067 sec 3. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 9,361 4. Alex Lowes (GB) Kawasaki + 11,249 5. Iker Lecuona (E) Honda + 13,597 6. Michael vd Mark (NL) BMW + 14,976 7. Xavi Vierge (E) Honda + 15,762 8. Axel Bassani (I) Kawasaki + 16,285 9. Dominique Aegerter (CH) Yamaha + 16,715 10. Garrett Gerloff (USA) BMW + 16,854 11. Jonathan Rea (GB) Yamaha + 19,768 12. Andrea Iannone (I) Ducati + 19,773 13. Sam Lowes (GB) Ducati + 27,133 14. Scott Redding (GB) BMW + 30,105 15. Tetsuta Nagashima (J) Honda + 33,520 16. Tito Rabat (E) Kawasaki + 34,316 17. Bradley Ray (GB) Yamaha + 37,431 18. Philipp Öttl (D) Yamaha + 40,497 19. Alessandro Delbianco (I) Yamaha + 43,443 20. Ivo Lopes (P) Honda + 52,599 21. Luca Bernardi (RSM) Yamaha + 54,917 22. Kyle Ryde (GB) Yamaha + > 1 min 23. Alvaro Bautista (E) Ducati + > 1 min 24. Tarran Mackenzie (GB) Honda + > 1 min - Michael Rinaldi (I) Ducati - Thomas Bridewell (GB) Honda - Danilo Petrucci (I) Ducati Superbike-WM 2024: Stand nach 36 von 36 Rennen Pos Fahrer Motorrad Punkte 1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW 527 2. Nicolò Bulega (I) Ducati 484 3. Alvaro Bautista (E) Ducati 357 4. Alex Lowes (GB) Kawasaki 316 5. Danilo Petrucci (I) Ducati 307 6. Michael vd Mark (NL) BMW 245 7. Andrea Locatelli (I) Yamaha 232 8. Andrea Iannone (I) Ducati 231 9. Garrett Gerloff (USA) BMW 176 10. Remy Gardner (AUS) Yamaha 140 11. Xavi Vierge (E) Honda 137 12. Iker Lecuona (E) Honda 134 13. Jonathan Rea (GB) Yamaha 127 14. Axel Bassani (I) Kawasaki 108 15. Scott Redding (GB) BMW 107 16. Dominique Aegerter (CH) Yamaha 91 17. Michael Rinaldi (I) Ducati 78 18. Sam Lowes (GB) Ducati 53 19. Nicholas Spinelli (I) Ducati 25 20. Tito Rabat (E) Kawasaki 22 21. Bradley Ray (GB) Yamaha 14 22. Alessandro Delbianco (I) Yamaha 10 23. Tarran Mackenzie (GB) Honda 7 24. Philipp Öttl (D) Yamaha 5 25. Michele Pirro (I) Ducati 3 26. Markus Reiterberger (D) BMW 3 27. Ivo Lopes (P) Honda 2 28. Tetsuta Nagashima (J) Honda 1