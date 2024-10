Puccetti Kawasaki: Debüt als Werksteam mit Gerloff

Puccetti Kawasaki tritt in der Superbike-WM 2025 mit Garrett Gerloff an

Weil das bisherige Werksteam 2025 für Bimota tätig ist, wird Puccetti Racing das Aushängeschild von Kawasaki in der Superbike-WM. Am Dienstag wird Garrett Gerloff in Jerez erstmals mit der ZX-10RR auf die Strecken gehen.

Bei Puccetti Racing bestand große Unsicherheit darüber, wie es in der Superbike-WM 2025 weitergehen wird. Dann das Kawasaki-Werksteam kündigte im April an, zukünftig die neue Bimota KB998 einzusetzen. Was mit den Kundenteams passiert, blieb damals offen.

Für Teamchef Manuel Puccetti hat sich in den Wochen und Monaten danach alles zum Guten gewendet. Der gewiefte Italiener wird ab 2025 nicht nur das Supersport-Projekt der Japaner mit der neuen ZX-6R betreuen, sondern auch das offizielle Team in der Superbike-Kategorie sein. Für Puccetti ist das wie ein Ritterschlag.

«Es ist schwer in Worte zu fassen, wie sich das gesamte Team fühlt, von Kawasaki für den offiziellen Ninja-Auftritt in der Superbike-WM zuständig zu sein. Wir fühlen uns geehrt, aber wir wissen auch, welche Erwartungen Ninja-Fans weltweit haben», sagte 47-Jährige. «Es ist eine große Verantwortung, die wir sehr ernst nehmen. Wir haben in Jerez Vertreter von Kawasaki Motors Corporation und Kawasaki Motors Europe getroffen und sie haben uns bekräftigt, was für eine Chance wir jetzt haben.»

Bereits am Dienstag wird Puccetti beim zweitägigen Jerez-Test in seine neue Rolle schlüpfen. Mit Garrett Gerloff wurde ein talentierter Fahrer verpflichtet, der Erfahrung mit Yamaha und BMW mitbringt. Der Texaner fuhr mit beiden Herstellern Podestplätze ein.

«Wir nutzen die Tests, um uns auf jede Ebene der Teamstruktur zu konzentrieren und alle notwendigen Feinabstimmungen vorzunehmen, damit wir in zwei wichtigen Weltmeisterschaften eine effektive Herausforderung darstellen können», beschrieb Puccetti die vor ihm liegende Herausforderung. «Die Zeit ist reif für einen Neuanfang in unserer langen Geschichte, und wir bereiten uns darauf vor, unsere Kawasaki-Geschichte im Jahr 2025 auf das nächste Level zu heben.»