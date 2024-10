Bonovo action BMW sperrt zu: Emotionaler Abschied

Mit dem zweiten Lauf in Jerez endete nicht nur die Superbike-WM 2024, es bedeutete auch das Ende von Bonovo action BMW. Die Partner, aus denen längst Freunde wurden, werden auf andere Art und Weise verbunden bleiben.

Was 2021 mit Jonas Folger so schwierig begann, ging am vergangenen Wochenende beim Superbike-Meeting in Jerez mit Garrett Gerloff und Scott Redding zu Ende. Das BMW-Team Bonovo action gibt es nicht mehr.

Die Trennung von BMW wurde bereits im Juni bekannt. Außerdem: Teameigner Jürgen Röder zieht sich zurück und gibt das Zepter an Teammanager Michael Galinski weiter. Ein Teil der Mitarbeiter müssen sich neue Herausforderungen suchen, eine Kerntruppe bleibt und wird als Ducati-Team MGM Bonovo und mit Scott Redding weitermachen. Garrett Gerloff unterschrieb bereits frühzeitig bei Puccetti Kawasaki.

«Ich bedanke mich bei allen, die unser Team verlassen für die super Zusammenarbeit, die wir in den vergangenen Jahren hatten und hoffe, dass sie einen wirklich positiven weiteren Weg haben werden und sie entsprechende Jobs finden, in denen sie glücklich sind», betonte Röder in seinem letzten Statement als Teameigner. «Ich freue mich immer, die Leute wieder im Paddock zu sehen. Ich denke, es gab da keine Probleme zwischen den einzelnen Teammitgliedern, sodass wir uns in die Augen schauen können, wenn wir uns sehen.»

Bei der letzten Vorstellung mit BMW beim Saisonfinale in Jerez fuhr der Texaner die Plätze 10, 8 und 7 ein, der Engländer die Positionen 14, 12 und 12. In der Teamwertung sprang Platz 6 (von 15) heraus. Die Ergebnisse standen bei allen Beteiligten aber nicht mehr im Vordergrund. Der bevorstehende Abschied überlagerte alles.



«Ein bisschen traurig sind wir schon. Vier Jahre kann man nicht einfach so wegstecken», gab Galinski zu. «Es gab Höhen und Tiefen, wir haben alles erlebt. Jetzt ist es schon ein kleiner Abschied, aber nichtsdestotrotz blicken wir nach vorne. Es war ein versöhnliches Wochenende. Mit Garrett wäre sicherlich noch mehr drin gewesen. Schade, dass das letzte Rennen abgebrochen wurde, denn er war schon auf dem Weg zum nächsten Gegner. Scott hatte einen guten Beginn mit dem siebten Platz im freien Training, aber er hat auf dieser schwierigen Strecke nie den Grip gefunden, den er braucht, um pushen zu können. Garrett lag im ersten Rennen mit seinem zehnten Platz hinter dem, was er wirklich kann. Aber manchmal ist das so. Er hat auch danebengegriffen, hatte viele Vorderrad-Rutscher, daher müssen wir im Großen und Ganzen zufrieden sein.»

Und weiter: «Wir möchten allen unseren Partnern danken, vor allem Bonovo mit Jürgen Röder und allen anderen, die dafür gesorgt haben, dass wir dieses große Abenteuer erleben konnten. Ich sage allen Danke fürs Daumendrücken. Wir blicken nach vorne, wir kämpfen, wir haben uns in der WM festgebissen und wollen hier auch bleiben.»

Röder, der sich stets vor sein Team stellte und nie Druck ausübte, bleibt dem Team über seine Firma Bonovo als Sponsor verbunden. Für den Hessen ist es dennoch ein Teilabschied.



«Ich danke Garrett, der speziell in der zweiten Rennsaisonhälfte super performt hat und wünsche ihm in seinem neuen Team alles erdenklich Gute, dass er das, was er jetzt an Performance hatte, in das neue Team und in die Saison 2025 mitnehmen kann», sagte Röder. «Für Scott wünsche ich, dass er an die Erfolge, die er in 2021 und 2022 mit Ducati hatte, anknüpfen und in den Top-5 mitkämpfen kann. Das wäre unsere Wunschvorstellung für das nächste Jahr. Ansonsten möchte ich mich auch noch einmal bei allen Freunden, Förderern und Fans von Bonovo action für die tatkräftige Unterstützung in den letzten Jahren bedanken. Und ich danke dem ganzen Team, jedem einzelnen für eine tolle Zeit, die wir gemeinsam hatten.»