Überraschung: Die Favoriten bei Motoxracing Yamaha

Lediglich drei Plätze gilt es für die Superbike-WM 2025 noch zu besetzen, zwei davon im Team Motoxracing Yamaha. Die Favoriten haben sich erst in den vergangenen Tagen herauskristallisiert.

Motoxracing-Teameigentümer Sandro Carusi erfüllt sich einen Lebenstraum und tritt in der Superbike-WM 2025 mit zwei Fahrern an.



Seit 2022 ist das Team in der höchsten Klasse dabei, im ersten Jahr mit Roberto Tamburini, 2023 und 2024 mit dem ehemaligen Britischen Meister Bradley Ray.



In Cremona hatte Motox zum ersten Mal zwei Piloten am Start, bei den letzten beiden Events in Estoril und Jerez ebenfalls.

Carusi verhandelte in den vergangenen Wochen mit mehreren Fahrern, von Ray über Alessandro Delbianco, Luca Bernardi, Michael Rinaldi bis Federico Caricasulo.



Doch Ray kehrt in die BSB zurück und hat bei OMG Yamaha unterschrieben. Delbianco fährt lieber weiterhin in der Italienischen Meisterschaft vorne als in der Weltmeisterschaft hinten und Bernardi hat bei seinen beiden Wildcard-Einsätzen nicht überzeugt. Rinaldi unterschrieb einen Vertrag mit Yamaha und wird für das Team GMT94 die Supersport-WM bestreiten, Caricasulo bleibt in der gleichen Klasse bei Motozoo MV Agusta.

Aufmerksamen Beobachtern im Fahrerlager des Circuito de Jerez fiel am Sonntagabend die 53 auf der Motoxracing-Yamaha auf, die Startnummer von Tito Rabat. Und Bahattin Sofuoglu erzählte im Rahmen der Weltmeister-Gala Sonntagnacht, dass er in die Superbike-WM aufsteigen und für Motoxracing fahren werde – mit der Startnummer 99. Seine traditionelle Nummer 54 kann er nicht verwenden, die gehört Weltmeister Toprak Razgatlioglu – auch wenn der nächstes Jahr mit der 1 antritt.



Sobald Rabat und Sofuoglu bei Motoxracing bestätigt sind, fehlt nur noch der zweite Fahrer bei Petronas Honda, dann ist das Feld für 2025 komplett.

Teams und Fahrer Superbike-WM 2025:



Ducati:

Aruba.it: Alvaro Bautista (E), Nicolo Bulega (I)

Elf Marc VDS: Sam Lowes (GB)

MGM Bonovo: Scott Redding (GB)

Barni Spark: Danilo Petrucci (I), Yari Montella (I)

Motocorsa: Ryan Vickers (GB)

Go Eleven: Andrea Iannone (I)



Yamaha:

Pata Prometeon: Jonathan Rea (GB), Andrea Locatelli (I)

GYTR GRT: Remy Gardner (AUS), Dominique Aegerter (CH)

Motoxracing: Tito Rabat (E), Bahattin Sofuoglu (TR)



Honda:

HRC: Iker Lecuona (E), Xavier Vierge (E)

MIE Petronas: Tarran Mackenzie (GB), ?



Kawasaki:

Bimota by KRT: Alex Lowes (GB), Axel Bassani (I)

Puccetti: Garrett Gerloff (USA)



BMW:

ROKiT: Toprak Razgatlioglu (TR), Michael van der Mark (NL)