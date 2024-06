Axel Bassani (Kawasaki): «Petrucci ist mein Held»

Bei seinem Heimrennen in Misano lieferte Axel Bassani sein bisher bestes Superbike-Wochenende seit seinem Wechsel zu Kawasaki ab. Beeindruckt war der 24-Jährige aber von Danilo Petrucci (Ducati).

Es konnte erwartet werden, dass Axel Bassani auf dem Misano World Circuit eine solide Leistung zeigen würde. Denn die bei Rimini gelegene Rennstrecke liegt dem Italiener – als Ducati-Privatier fuhr er im vergangenen Jahr als Dritter auf das Podest. Es war also ein guter Ort, um bei der Gewöhnung an die Kawasaki ZX-10RR voranzukommen.

Die Superpole erwies sich für Bassani jedoch einmal mehr als Stolperstein. Von der elften Startposition sind im umkämpften Feld der Superbike-WM 2024 die Top-5 nur schwer zu erreichen. Nach Platz 11 im ersten Lauf fuhr der Kawasaki-Pilot im Superpole-Race zwar als Sechster sein bestes Saisonergebnis ein, hinsichtlich der Performance war aber der siebte Rang im zweiten Hauptrennen klar besser – in der ersten Rennhälfte lag er sogar auf der fünften Position.

«Das dritte Rennen lief am besten. Allerdings hatte ich auch Glück, denn im Superpole-Race waren einige Leute vor mir gestürzt und ich startete dadurch von Platz 6», betonte Bassani im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Für die ersten Runden ist es bedeutend einfacher, wenn man aus einer der beiden vorderen Reihe starten kann. Ich habe dann versucht, bis zum Rennende möglichst konstant zu fahren. Mittlerweile habe ich zwar schon einige Rennen mit der Kawasaki gefahren, aber in diesem Rennen habe ich viele Dinge verstanden, was ich mit diesem Motorrad anders als mit der Ducati machen muss. Darüber freue ich mich genauso wie über das Ergebnis.»

Nachdem Bassani von Yamaha-Pilot Andrea Locatelli aus den Top-5 verdrängt wurde, kämpfte der 24-Jährige mit Danilo Petrucci um Platz 6 – und verlor. Dazu muss man wissen: Der 33-Jährige war am 11. April beim Motocross-Training schwer gestürzt, brach sich dabei den Kiefer zweifach sowie rechts das Schlüsselbein und Schulterblatt. Das gesamte Misano-Wochenende litt Petrucci unter Schmerzen.

«In der letzten Runden habe ich noch versucht, Danilo zu überholen, aber er war zu stark. Überhaupt hat er hier Übermenschliches geleistet, für mich ist er ein Held», sagte Bassani ehrfürchtig. «Zwei Monate nach seiner Verletzung hier drei gute Rennen abzuliefern, ist unglaublich. Chapeau! Ich freue mich für ihn.»

In der Gesamtwertung hat Bassani zu den Top-10 aufgeholt. Als Elfter mit 40 Punkten liegt der Kawasaki-Pilot sechs Punkte hinter Dominique Aegerter zurück.