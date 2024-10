Countdown zur «Domi Fighter's Racing Party» läuft

Die Superbike-WM 2024 war für Dominique Aegerter wegen gesundheitlicher Probleme und Verletzungen von Beginn an schwierig. Für seine traditionelle Saisonabschlussparty ist der Yamaha-Pilot aber wieder fit.

Ob die Viruserkrankung zu Beginn oder der Sturz mit dem Mountainbike gegen Saisonende – für Dominique Aegerter hatte die Superbike-WM 2024 viele Herausforderungen parat. Dass Yamaha im umkämpften Feld ins Hintertreffen geraten ist, war eine weitere Schwierigkeit – dabei beendete der Schweizer vor einem Jahr die Saison auf dem Circuito de Jerez noch mit seinem ersten Podestplatz! Als WM-16. mit 91 Punkten verlief die Saison klar unter den Erwartungen des 34-Jährigen.

Aegerter, der für 2025 erneut einen Yamaha-Vertrag im Team Giansanti Racing in der Tasche hat, will die diesjährige Saison dennoch stilvoll beenden – und zwar mit seiner traditionellen «Domi Fighters Racing Party» auf dem Campus Perspektiven in Schwarzenbach bei Huttwil. Am Samstag, 7. Dezember, findet sie zum bereits 14. Mal statt. «Ich freue mich riesig auf meine Party», lautet die Botschaft des Rohrbachers.

Los geht es ab 18 Uhr mit einem gemütlichen Grill und Chill, um 22 Uhr beginnt dann die große Party für alle Fans und Supporter. Obwohl der Event selbst schon beste Erinnerungen garantiert, wird auch Aegertes Fanshop vor Ort sein, um die Fans mit Souvenirs und Fanartikeln zu versorgen. Natürlich wird Domi Aegerter persönlich zugegen sein.