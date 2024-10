Motoxracing mit zwei Yamaha: Eine große Investition

Während sich das Yamaha-Team GMT94 aus der Superbike-Kategorie zurückzieht, stockt Motoxracing auf zwei R1 auf. Für Teamchef Sandro Carusi geht ein Traum in Erfüllung.

Obwohl sich GMT94 im nächsten Jahr auf die Supersport-Kategorie konzentrieren wird, sehen wir in der Superbike-WM 2025 erneut sechs Yamaha R1 in der Startaufstellung. Zu verdanken ist das Motoxracing, das sein Aufgebot von nur einem Motorrad auf zwei vergrößern wird. Jeweils zwei Yamaha setzt das Werksteam Pata Prometeon sowie das Junior-Team Giansanti Racing ein.

Motoxracing hat sich über die Jahre zu einer festen Größe im Fahrerlager der seriennahen Weltmeisterschaft hochgearbeitet. Erstmals tauchte das im beschaulichen Fiano Romanon ansässigen Team (etwa 35 km nördlich von Rom) 2017 in der damals neuen Supersport-WM 300 auf. 2020 debütierte die Truppe von Sandro Carusi erstmals in der Supersport-WM und seit 2022 ist Motoxracing mit einem Motorrad in der Superbike-Kategorie dabei. Zuerst mit Roberto Tamburini, danach für zwei Jahre mit dem ehemaligen Britischen Meister Bradley Ray. In der in diesem Jahr erstmals ausgefahrenen Frauen-WM fuhr Roberta Ponziani für Motoxracing.

2025 erfüllt sich Carusi einen Lebenstraum und tritt in der Superbike-WM 2025 mit zwei Fahrern an. Am Dienstag wurden Tito Rabat und Bahattin Sofuoglu offiziell bestätigt – ein Routinier und ein Rookie. Sportlich und auch finanziell für den Italiener eine interessante Paarung: Als Sohn eines Juweliers kann Rabat ebenso zum Budget etwas beisteuern wie der von der türkischen Föderation unterstützte Sofuoglu.



«Der erfahrene Tito Rabat kann unter anderem einen Moto2-Weltmeistertitel vorweisen und Bahattin Sofuoglu ist ein vielversprechender Youngster», hob Carusi die sportlichen Aspekte hervor. «Tito war in den letzten Saisons unser Gegner und ich bin glücklich, dass er jetzt Teil unseres Teams ist. Mit Bahattin begann unser Verhältnis im Jahr 2020, als er Teil unseres Teams in der 300er-WM war. Wir haben damals mehrere Podestplätze erreicht und ich habe immer gehofft, dass sich unsere Wege eines Tages wieder kreuzen würden.»

Carusi muss für die Expansion auf zwei Motorräder in zusätzliches Personal und Material investieren.



«Es wird unsere erste Saison mit zwei Fahrern in der Superbike-WM sein und dementsprechend wird es auch Veränderungen im technischen Stab mit Neuzugängen, aber auch mit bekannten Gesichtern geben», erklärte der Teambesitzer. «Ich bin mir sicher, dass wir 2025 ein enger zusammengeschweißtes Team haben werden als je zuvor.»