Yamaha: Abgang von Lin Jarvis löste eine Lawine aus

Der Abschied von Yamahas MotoGP-Renndirektor Lin Jarvis brachte das Personalkarussell bei Yamaha zum Rotieren, gleich drei wichtige Positionen wurden seither neu besetzt.

Über 26 Jahre war Lin Jarvis als Managing-Director von Yamaha Motor Racing tätig und in dieser Funktion für die MotoGP zuständig. Im April kündigte der 66-Jährige seinen Rückzug nach Saisonende an, er wird dem Hersteller mit den drei Stimmgabeln im Logo aber weiterhin in beratender Funktion zur Seite stehen. Erst fünf Monate später gab Yamaha mit Paolo Pavesio seinen Nachfolger bekannt.

Als Direktor für Marketing und Motorsport bei Yamaha Motor Europe (YME) hat sich der Italiener einen Namen gemacht, indem er die Rennabteilung neu organisierte und später Titel in der Superbike-, Endurance- sowie Motocross-WM gewann. Für die Regelung der Pavesio-Nachfolge benötigte Yamaha nur wenige Tage.

Andrea Dosoli, der seit 2014 das Engagement von Yamaha in der Superbike- und Endurance-WM leitet, wird diese Position übernehmen und zukünftig für die Leitung sämtlicher Motorsportaktivitäten von Yamaha Europa verantwortlich sein – also Superbike-WM, MXGP, Endurance-WM, Rally-Raid, den Yamaha Racing Heritage Club sowie die On- und Offroad-Jugendprogramme von bLU cRU.

Dosolis bisherige Rolle übernimmt zum 1. November Niccolo Canepa, der seine Rennfahrerkarriere erst vor wenigen Wochen beendet hat. Der 36-Jährige ist seit 2016 eng mit Yamaha verbunden, arbeitete als Riding-Coach sowie Test- und Entwicklungsfahrer und fuhr sehr erfolgreich für GMT94 und YART in der Langstrecken-WM, die er zweimal mit Yamaha gewann. In 20 Jahren Rennsport trat Canepa auch in den Weltmeisterschaftsklassen MotoGP, Moto2, Superbike und Supersport an, außerdem im MotoE-Weltcup.

«Wir freuen uns sehr, dass Niccolo als Road-Racing-Sportmanager in der Yamaha-Familie bleiben wird», sagte Dosoli über seinen Nachfolger. «Nach neun Saisons bei Yamaha in der EWC und als unser Entwicklungsfahrer für die WorldSBK kennt Niccolo sowohl das SBK- als auch das EWC-Projekt sehr gut. In seiner Rolle als Riding-Coach hat er hervorragende Fähigkeiten im Umgang mit Menschen und im Management bewiesen, die ihm bei seinem Aufstieg auf die nächste Ebene von großem Nutzen sein werden. Er verfügt bereits über sehr gute Beziehungen zu unseren Teams, Fahrern, der FIM und den Veranstaltern der Meisterschaften. Ich bin zuversichtlich, dass Niccolo zusammen mit Riccardo Tisci, der weiterhin die technische Seite unserer Straßenrennprojekte beaufsichtigen wird, ein starkes Managementteam bilden wird.»