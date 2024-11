Danilo Petrucci über seine Gegner und Ziele für 2025

In der Superbike-WM 2024 zeigte Danilo Petrucci eine starke Performance und fuhr seine ersten Siege ein. Für das kommende Jahr hat sich der Barni Ducati-Pilot höhere Ziele gesetzt.

Mit drei Siegen und zehn Podestplätzen fuhr Danilo Petrucci als Gesamtfünfter eine starke Superbike-WM 2024. Zuletzt war Toprak Razgatlioglu als Privatier ähnlich gut wie der Italiener. Der BMW-Star und aktuelle Weltmeister erreichte 2019 im Kawasaki-Team Puccetti Racing zwei Siege, 13 Podestplätze und beendete die Saison ebenfalls auf Rang 5. Während Razgatlioglu anschließend ins Yamaha-Werksteam wechselte, wird Petrucci aber auch im kommenden Jahr mit dem Ducati-Team Barni Racing antreten.

Was Petrucci auszeichnet: Als bisher einziger Kundenpilot gewann er beim Meeting auf dem Cremona Circuit alle drei Rennen. Zuvor schrammte der 34-Jährige mehrmals am ersten Sieg vorbei. «In Portimão hatte Toprak etwas mehr Performance als ich und in Magny-Cours hatte mir im zweiten Lauf Nicolò etwas voraus», blickte der Ducati-Pilot im Gespräch mit SPEEDWEEK.com zurück. «Trotzdem habe ich realisiert, dass ich Rennen gewinnen kann. Ich wollte meinen ersten Sieg gegen die besten Fahrer erzielen. In Cremona fehlte zwar Toprak und Álvaro war nicht in bester Form, mit Nicolò hatte ich aber einen Gegner, der zu diesem Zeitpunkt um die Meisterschaft kämpfte.»

Ducati-Werkspilot Nicolò Bulega fuhr als Rookie sechs Siege und 24 Podestplätze ein. Petrucci hat eine hohe Meinung von seinem Landsmann. «Er ist ein großartiges Talent», betonte der frühere MotoGP-Pilot. «Wenn man vor einem wie ihm, der einen neuen Fahrstil in die Superbike-WM brachte, gerade am Kurveneingang, ins Ziel kommt, dann ist man selbst wirklich gut unterwegs. Er setzte mich gehörig unter Druck.»

Nach zwei Saisons ist Petrucci endgültig in der Superbike-WM angekommen. Die Ziele für 2025 haben sich geändert. «Eigentlich habe ich in der Superbike-WM alles geschafft, was ich mir vorgenommen hatte. Jetzt möchte ich den letzten Schritt schaffen und um die Weltmeisterschaft kämpfen», sagte Petrucci selbstbewusst. «In diesem Jahr war ich zu spät dran, aber 2025 möchte ich von Beginn an in den Top-3 sein. Das wäre gut und ist nicht unmöglich – in diesem Jahr war ich zeitweise unter den drei besten.»