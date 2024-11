Alex Lowes: Viel Zuversicht für SBK 2025 mit Bimota

Beim Jerez-Test haben wir die Bimota KB998 bereits auf der Rennstrecke gesehen, in dieser Woche wird die Straßenversion des neuen Superbikes vorgestellt. Einsatzfahrer Alex Lowes träumt bereits vom ersten Sieg.

Nur einen Tag haben Alex Lowes und Axel Bassani die Bimota KB998 in Jerez getestet, doch die Rundenzeiten waren für eine Neuentwicklung geradezu sensationell und bereits auf dem Niveau der Kawasaki ZX-10RR.



«Wir müssen uns natürlich noch mit dem Bike beschäftigen, um es richtig zu verstehen, wie wir das volle Potenzial ausschöpfen können und um eine Basis-Abstimmung herauszufinden – all diese Dinge müssen wir noch erledigen. Es ist eine Herausforderung, aber eine schöne», sagte Lowes gegenüber der offiziellen Website der Superbike-WM. «Der Charakter der Bimota ist anders und der Unterschied ist größer, als ich es erwartet hatte. Das Chassis ist neu und die Aerodynamik ebenso. Auf der Rennstrecke verhält sich das Bike aber problemlos und das Handling ist spielerisch. Je mehr wir uns damit beschäftigen, umso mehr werden wir positive und negative Dinge herausfinden. Der erste Tag war aber wirklich spannend und interessant. Am liebsten würde ich sofort weitermachen.»

Damit Bimota in der Superbike-WM punkteberechtigt ist, muss das zulassungsfähige Serienmotorrad von der FIM homologiert werden. Dieses wird auf der Motorradmesse EICMA (5. bis 10. November) präsentiert.

Lowes, der in diesem Jahr seine beste Saison mit Kawasaki fuhr und WM-Vierter wurde, will 2025 mit Bimota dort weitermachen, wo er mit der ZX-10RR aufgehört hat.



«Mein letztes Jahr mit Kawasaki war ausgesprochen positiv. Abgesehen von Aragon und Barcelona waren wir eigentlich auf jeder Rennstrecke konkurrenzfähig und haben es fast immer aufs Podium geschafft. Das stimmt mich zuversichtlich für die Superbike-WM 2025», betonte der Engländer. «Es wäre super, wenn wir in die neue Saison so starten, wie wir die vergangene beendet haben. Großartig wäre es, wenn ich im ersten Jahr mit Bimota einen Sieg einfahren könnte. Das wäre fantastisch, jedoch haben wir, bis es so weit ist, noch viel Arbeit vor uns.»