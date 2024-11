Troy Bayliss (55) besiegt Stoner, Checa, Capirossi

Bei der Motorradmesse EICMA gaben sich aktuelle und ehemalige Top-Piloten die Klinke in die Hand. In einem Flat-Track-Charity-Race bewies der dreifache Superbike-Weltmeister Troy Bayliss seine Klasse.

Die diesjährige EICMA Motorradmesse geht am Sonntag Mailand zu Ende. Der Reigen der spannenden Rahmen-Events rund um prestigeträchtige Ausstellung auf dem Mailänder Messegelände beinhaltete am Samstag auch das sogenannte «Legends Charity Race», das in Form eines Flat-Track-Wettbewerbes im Duell-Modus vor toller Zuschauerkulisse ausgefahren wurde.

Der Modus des Show-Events sah zwei Kategorien (Roadracer, Motocross) zu je sechs Fahrern vor, die den Finalplatz ausmachten. Bei den Roadracern hatte Ex-MotoGP- und Superbike-Ass Troy Bayliss die Nase vorne. Der dreifache australische Superbike-Weltmeister setzte sich in seiner Gruppe gegen den Katalanen Carlos Checa sowie die italienischen Lokalmatador Marco Melandri und Loris Capirossi durch. Bayliss besiegte im Halbfinale im direkten Duell Checa.

Bei den Crossern war der Franzose Christophe Pourcel eine Klasse für sich, er setzte sich in der Gruppe gegen Ex-Stars wie Rekord-Weltmeister Stefan Everts, Joel Smets, Alessio «Chicco» Chiodi und Alex Puzar durch. Das Halbfinale gewann Pourcel gegen Smets. Der Titel «King of EICMA 2024» wurde dann im Finale zwischen Bayliss und Pourcel ausgefahren, der dann mit seiner Viertakt-KTM am Ende gegen Bayliss auf der GASGAS die Nase vorne hatte.

Pech hatte bei den Roadracern Casey Stoner, der mit seiner 300er-Zweitakt-Beta in einem seiner Heat-Duelle ausrutschte. Bei der Siegerehrung wurde vor der tobenden Menge mit Burnouts auf der Bühne für Stimmung gesorgt. Neben dem Charity-Rennen der Legenden wurde im Rahmen der EICMA in den vergangenen Tagen auch ein Super-Enduro sowie ein Bewerb zur italienischen Supercross-Meisterschaft ausgefahren.