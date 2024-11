Andrea Dovizioso (38) outet sich – als Superbike-Fan

Für sich selbst hat Andrea Dovizioso den Wechsel in die Superbike-WM stets ausgeschlossen, aber das ist nur die halbe Wahrheit. Die MotoGP-Legende lässt sich kein Rennen der seriennahen Weltmeisterschaft entgehen.

Die Zeiten, als GP-Fahrer sich eher abfällig über die Superbike-WM geäußert haben, sind mittlerweile schon lange vorbei. Zu verdanken ist das unter anderem Superbike-Star Toprak Razgatlioglu, der derzeit wohl die beste Show auf zwei Rädern abliefert und in diesem Jahr mit BMW seinen zweiten WM-Titel eingefahren hat.

Auf der Motorradmesse EICMA outete sich mit Andrea Dovizioso ein ehemaliger MotoGP-Pilot als Fan der Top-Kategorie der seriennahen Weltmeisterschaft, obwohl er sie einst für sich selbst nicht in Betracht zog.



«Ich verfolge immer jedes Rennen. Wenn ich es nicht live sehen kann, nehme ich es auf, weil ich einfach alles sehen will», sagte der 38-Jährige bei seinem Besuch auf der EICMA. «Toprak und BMW haben etwas Besonderes und Verrücktes gemacht. BMW hat sich verbessert, aber Toprak hat gezeigt, wie stark und wie schnell er ist. Es war schön, ihn auf diesem Niveau mit einer anderen Marke zu sehen. Es war auch großartig, Bulega in seinem ersten Jahr in der Superbike-WM so konkurrenzfähig zu sehen.»

Wie viele Superbike-Fans kann auch Dovizioso den Saisonauftakt auf Phillip Island nicht erwarten.



«Nächstes Jahr wird es interessant. Ich denke, dass Toprak und BMW noch stärker werden. Für seine Konkurrenten wird es wohl noch schwieriger. Die Kämpfe an der Spitze sind immer sehr gut», betonte der Italiener. «Ich weiß, dass Álvaro mit dem Gewicht zu kämpfen hat. Ich kenne ihn sehr gut; sein Fahrstil und seine Mentalität machen ihn zu einem Champion. Ich hoffe, dass Yamaha etwas stärker sein wird. Es gibt aber auch noch Bimota, die beim Test gut waren.»