Coup von Bimota: Wings der KB998 sind verstellbar! 11.11.2024 - 16:26 Von Kay Hettich

© Bimota Dass die Wings verstellbar sind, ist von außen nicht erkennbar

Bei der Entwicklung der KB998 führt Bimota eine neue Technologie in die Serie und damit auch in der Superbike-Weltmeisterschaft ein. Die Winglets sind verstellen sich in Abhängigkeit der Fahrsituation automatisch.