Xavi Vierge (Honda): Großer Respekt vor BMW-Erfolg

BMW und Honda waren in der Superbike-WM lange auf einem ähnlichen Level unterwegs, doch in diesem Jahr gewann Toprak Razgatlioglu mit der M1000RR die Weltmeisterschaft. Honda-Pilot Xavi Vierge kann da nur den Hut ziehen.

Besonders in den Superbike-Saisons 2023 und 2022 lieferten sich BMW und Honda ein Kopf-an-Kopf-Rennen, wer der schlechteste Hersteller sein wird – in beiden Jahren wurde es Honda, wenn auch nur knapp geschlagen. Konsequenter suchte aber BMW den Erfolg und verpflichtete im Mai 2023 Superbike-Star Toprak Razgatlioglu, der eine neue Herausforderung suchte. Zur Erinnerung: BMW hatte bereits vier Fahrer für 2024 unter Vertrag, weshalb Loris Baz durch den Rost fiel.

Der Rest ist bekannt: Razgatlioglu holte bereits beim Europaauftakt in Barcelona die ersten Siege, am Ende der Saison waren es 18. Davon 13 Rennen gewann der 28-Jährige in Serie – Rekord. Und obwohl der BMW-Star zwei komplette Meetings verletzt verpasste, gewann er mit 43 Punkten Vorsprung auf Nicolò Bulega (Ducati) die Weltmeisterschaft. Es war der zweite Titel für Razgatlioglu und der erste für BMW.

Und Honda? Die beiden Werkspiloten Xavi Vierge und Iker Lecuona strandeten auf den WM-Rängen elf und zwölf. Das einzige Top-3-Ergebnis fuhr Lecuona als Dritter im ersten Lauf in Estoril ein. Insgesamt war in der zweiten Saisonhälfte jedoch ein Aufwärtstrend zu erkennen. Mit nur 185 Punkten wurde Honda jedoch 2024 erneut schlechtester Hersteller – mit 122 Punkten Rückstand auf Yamaha und 459 Punkten auf Ducati. Die BMW-Piloten fuhren 606 Punkte ein – Platz 2 der Markenwertung.

«Vor einem Jahr startete BMW schlecht in die Saison, aber schon gegen Saisonende waren sie stark – vor allem Gerloff war über die lange Distanz am Ende einer der Schnellsten», erinnerte sich Honda-Pilot Vierge im Gespräch mit GPOne. «In diesem Jahr machte Toprak sicher den Unterschied aus, aber es war auch zu sehen, dass sie insgesamt einen großen Schritt gemacht haben. Van der Mark kämpfte auch um Podestplätze und Siege. Toprak hat geholfen, aber sie haben alle einen großartigen Job abgeliefert.»

Während BMW für die Superbike-WM 2025 ein neues Homologationsmodell bringt, wird Honda erneut die diesjährige CBR1000RR-R einsetzen. Nachdem man lange auf einem Irrweg bei der Abstimmung der Fireblade war, hält der Spanier für die neue Saison regelmäßige Top-5-Resultate für realistisch.