Kawasaki mit Garrett Gerloff: «Top-5 und Podien»

In der Superbike-WM 2025 hält Puccetti Racing mit Garrett Gerloff die Kawasaki-Fahne hoch. Messlatte für den Texaner ist das diesjährige Aushängeschild Alex Lowes.

Als Kawasaki die Rückkehr von Bimota in die Superbike-WM bekannt gab, hing Puccetti Racing für einige Wochen in der Luft. Würde das langjährige Kundenteam ebenfalls zu Bimota wechseln, einen neuen Partner suchen oder eventuell den Werksauftritt der Japaner übernehmen können? Manuel Puccetti handelte letzteres für sein Team heraus.

Für die einzige ZX-10RR im Teilnehmerfeld der Superbike-WM 2025 verpflichtete Puccetti frühzeitig Garrett Gerloff, der Erfahrung mit Yamaha und BMW mitbringt. In seinen bisher 164 Rennen fuhr der 29-Jährige acht Podestplätze ein. Beim Jerez-Test stellte sich der Texaner erstaunlich schnell auf die Kawasaki um.

«Zunächst möchten wir ordentlich mitfahren, aber der Auftakt war sehr ermutigend», sagte der 47-Jährige. «Beim Test war Garrett sofort sehr schnell und führte die meiste Zeit die Zeitenliste an. Zugegebenermaßen war er schneller, als wir es erwartet hatten. Mit seinem Talent, Speed und Erfahrung kann er regelmäßig die Top-5 erreichen – und natürlich erhoffen wir uns auch Podestplätze.»

Mit dieser Vorgabe peilt Puccetti für seinen Schützling Platzierungen an wie Alex Lowes in diesem Jahr. Der WM-Vierte fuhr als bester Kawasaki-Pilot in zwölf Rennen auf das Podest und in zwölf weiteren unter die besten fünf.

Weil die Bimota KB998 mit dem Motor der ZX-10RR ausgestattet ist, wird auch bei Puccetti die Entwicklung nicht stillstehen. «Unsere Basis ist das diesjährige Motorrad, mit Updates am Motor und Fahrwerk», verriet Puccetti.