Bimota sicher: Da kommt noch eine ganze Menge!

Dass die Bimota-Piloten den Superbike-Test in Jerez nahezu zeitgleich an der Spitze beendet haben, sagt viel über die neue KB998 aus. Gleichzeitig wird betont, dass man bei der Entwicklung noch ganz am Anfang steht.

Es ist offensichtlich, dass Bimota mit der neuen KB998 einen guten Job erledigt hat. Bereits beim ersten Test mit den Einsatzpiloten am 22./23. Oktober fuhren Alex Lowes und Axel Bassani ausgezeichnete Rundenzeiten. Kinderkrankheiten gab es keine, was der ausgereiften Kawasaki-Technik zuzuschreiben ist, die im Chassis steckt.

Dennoch war Bimota beim zweiten Test am Dienstag und Mittwoch dieser Woche noch mit grundlegenden Dingen beschäftigt.



«Das Motorrad ist ähnlich, aber wir haben ein paar Dinge verändert, damit der Fahrer sich auf dem Motorrad wohler fühlt – mit der Sitzposition und solchen Dingen. Man kann sich daher vorstellen, wie früh wir uns in dem Projekt befinden», erklärte Pere Riba, Crew-Chief von Alex Lowes. Schritt für Schritt arbeiten wir an einer Basis, mit der sich Alex wohlfühlt, versteht und ein Gefühl dafür bekommt. Wir haben lineare Änderungen an der Abstimmung vorgenommen, also keine großen Änderungen nach oben oder unten, denn ich möchte ihm Zeit geben, das neue Motorrad wirklich zu verstehen.»

Mit einem Qualifyer-Reifen sorgte Lowes in 1:38,355 min für die Testbestzeit; Teamkollege Bassani war erstaunlicherweise nur 0,003 sec langsamer. Der Engländer war damit nur 0,053 sec langsamer als in der Superpole am Rennwochenende mit der Kawasaki. Der Pole-Rekord von Nicolò Bulega (Ducati) aus diesem Jahr ist in 1:37,596 min jedoch deutlich schneller.



«Das ist erst der zweite Test, den wir mit Alex gemacht haben. Dieses Motorrad hat einen anderen Charakter als die Kawasaki, die wir in der Vergangenheit gefahren sind, was das Fahren angeht. Die Herangehensweise des Fahrers muss also ein wenig anders sein», betonte Riba. «Wir haben einige Änderungen an der Balance vorgenommen, um die Richtung zu verstehen, in die wir gehen wollen. Wir stehen noch ganz am Anfang, aber selbst so sind die Rundenzeiten recht vielversprechend. Alex benutzte nur einen Q-Reifen, um eine gute Rundenzeit zu fahren.»