Bimota-Manager glaubte nicht mehr an SBK-Rückkehr

In nur zwei Wochen findet auf Phillip Island bereits das erste freie Training der Superbike-WM 2025 statt. COO Pierluigi Marconi träumte von der Bimota-Teilnahme, wirklich daran glauben konnte er aber nicht.

Bei der Teampräsentation von Bimota wurde offensichtlich, wie sehr Kawasaki bei dem italienischen Kleinserienhersteller die Fäden in der Hand hält. Vorstandsvorsitzender von Bimota ist Shigemi Tanaka, der dieselbe Funktion bei Kawaski Europe innehat. Außerdem kamen Kawasaki Racing Manager Keiichi Morohara aus Japan und sein europäischer Pendant Steve Guttridge zu Wort. Zudem stehen die Piloten Alex Lowes und Axel Bassani weiterhin bei Kawasaki unter Vertrag und das bisherige Kawasaki-Werksteam organisiert die Bimota-Rückkehr.

Einziger Bimota-Vertreter auf der Bühne war Pierluigi Marconi, der operative Leiter am Hauptsitz in Cerasolo/Rimini. Der Italiener ist mit Unterbrechungen ein Urgestein bei Bimota und hat wenige Höhen und viele Tiefen miterlebt. Die Rückkehr in den internationalen Rennsport ist ein positiver und langersehnter Augenblick.

«Endlich, nach vielen Jahren, kann Bimota wieder in die Superbike-WM zurückkehren», strahlte Marconi. «Nur zwei Wochen nach der Präsentation des neuen Motorrads und des BbKRT-Rennteams werden wir das erste Rennen bestreiten. Wie sich jeder vorstellen kann, ist dies etwas, von dem Bimota dachte, dass es passieren könnte, aber niemand konnte es wirklich glauben. Endlich ist es so weit. Es ist unglaublich.»

Bimota hat in den 1980er immerhin zehn Superbike-Läufe gewonnen, einen elften Triumph fügte der viel zu früh verstorbene Anthony Gobert auf Phillip Island 2000 hinzu.

«Jetzt werden wir unsere Geschichte wieder aufleben lassen», betonte der Bimota-COO. «Als wir anfingen, haben wir nur Motorräder für Langstreckenrennen gebaut. Unser Ziel war es, an Wettbewerben teilzunehmen und dann das Motorrad für die Produktion zu präsentieren. Dann konnten wir die Motorräder verkaufen, damit jeder Kunde damit Spaß haben konnte. Nach 50 Jahren können wir mit der Hilfe von Kawasaki und dem Provec-Team zu unserer Geschichte zurückkehren. Das ist so aufregend.»