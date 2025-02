Honda-Teammanager: «Habe Superbike-WM unterschätzt»

Jose Escamez geht in seine zweite Saison als Superbike-Teammanager der Honda Racing Corporation. Der Spanier war zuvor in der MotoGP tätig und gibt zu, dass er sich seinen Job leichter vorgestellt hatte.

Seit Honda im Jahr 2020 werkseitig in die Superbike-WM zurückkehrte, wurden drei Teammanager verschlissen; aktuell hat Jose Escamez diese Position inne. Der Spanier wusste, dass Honda in der seriennahen Weltmeisterschaft Probleme hat. Er ahnte jedoch nicht, dass es so schwierig sein würde, den Rückstand zu verkleinern.

«Es ist anspruchsvoller, als ich erwartet habe, um ehrlich zu sein», sagte Escamez am Rande der Teampräsentation. «Es ist nicht einfach, in einer Meisterschaft, in der es strenge Regeln gibt, Dinge anzupassen. Man muss sehr genau darauf achten, was man tun darf und was nicht. Und die größte Herausforderung, nicht nur für mich, sondern für alle Teams, ist es, zu gewinnen! Wie immer haben wir hohe Erwartungen, und es ist viel schwieriger, als ich es mir persönlich vorgestellt habe. Die Herausforderung besteht darin, wieder auf das Podium zu kommen und zu gewinnen.»

Im ersten Jahr als Teammanager hatte Escamez nicht viel zu feiern. Erst beim vorletzten Saisonevent in Estoril erlöste Iker Lecuona Honda mit einem dritten Platz im ersten Lauf.

Das Superbike-Werksteam hat zwar seinen Sitz in Barcelona, die Entwicklung wird 2025 aber zunehmend von Japan nach Italien verlagert. «Wir haben seit Beginn des Projekts eine logistische Basis in Europa. Und es trifft zu, dass wir in diesem Jahr die Zusammenarbeit mit Honda Europe verstärken werden, die stärker in unser Testteam und die Entwicklung des Motorrads eingebunden sein werden», bestätigte der Teammanager.