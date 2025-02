Phillip Island: Honda mit dritter Werks-Fireblade

Beim Auftakt der Superbike-WM 2025 in Australien sehen wir eine dritte CBR1000RR-R in den Farben des Honda-Werksteams. Der offizielle Test der Honda Racing Corporation gibt sich auf Phillip Island die Ehre.

Tetsuta Nagashima wird offenbar immer intensiver in das Superbike-Projekt von Honda eingebunden. Der 32-Jährige war beim Saisonfinale in Jerez mit einer Wildcard am Start, war bei allen Wintertests dabei und wird auch beim Saisonauftakt auf Phillip Island (21. bis 23. Februar) als Gaststarter dabei sein. Natürlich wird Nagashima auch den vorgelagerten Test am 17. und 18. Februar bestreiten.

Nagashima hatte das Superbike-Werksteam bereits bei den Wintertests in Jerez und Portimão unterstützt und hat daher aktuelle Eindrücke über das Motorrad und die Pirelli-Reifen. Auf der spanischen Piste fabrizierte der Japaner einen mächtigen Highsider, den er unbeschadet überstanden hatte. «Ich habe noch nie jemanden bei einem Highsider derart hoch in die Lust fliegen sehen», berichtete BMW-Testfahrer Sylvain Guintoli, der unmittelbar hinter Nagashima fuhr.

Der Japaner sollte für das Meeting auf der malerischen Rennstrecke nicht unterschätzt werden. Als Ersatz für den verletzten Einsatzfahrer Iker Lecuona brauste der Japaner 2022 in den langen Rennen auf den Plätzen 10 und 9 ins Ziel!

Weitere Gaststarter gibt es auf Phillip Island nicht, auch nicht in der Supersport-Kategorie.