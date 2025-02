Vorhang auf: So sieht die Aruba.it Ducati 2025 aus

Kurz vor dem letzten Superbike-Test und dem Saisonauftakt in Australien zelebrierte das Aruba.it Ducati seine Teampräsentation. Es war ein historischer Event, bei dem Álvaro Bautista und Nicolò Bulega im Fokus standen.

Schauplatz der Teampräsentation war das Auditorium des Global Cloud Data Center von Aruba in Ponte San Pietro (Bergamo/Italien). Man benötigte Platz, denn nicht nur das Superbike-Team wurde enthüllt, sondern auch die von Aruba ebenfalls unterstützten Teams in der MotoE und Motocross-WM MXGP.

In die Superbike-WM 2025 startet das Ducati-Werksteam praktisch unverändert. Die in den Markt bereits eingeführte neue V4R kommt erst 2026 zum Einsatz, daher bleibt es hinsichtlich des Materials gleich. Auch die Piloten Álvaro Bautista und Nicolò Bulega waren im vergangenen Jahr an Bord. Das Design des Motorrads ist auf den ersten Blick praktisch identisch.

Teamchef Stefano Cecconi zeigte sich für die neue Saison zuversichtlich. «2024 haben wir bis zum letzten Rennen gekämpft, und wir wissen, dass auch die jetzt beginnende Saison für uns eine Herausforderung darstellt – vielleicht wird sie sogar noch härter. Wir fühlen uns jedoch bereit, sie mit aller Kraft und maximaler Motivation anzugehen», sagte der Italiener. «Das Wetter während der Wintertests erlaubte uns nicht, uns mit all unseren Gegnern zu messen und bot uns nicht viel Zeit auf der Rennstrecke. Umso interessanter wird es sein, dies während der bevorstehenden offiziellen Testtage in Australien zu tun. Dort werden wir auch die Arbeit an der Anpassung an das neue technische Reglement fortsetzen. Ich kenne den Wert unserer Fahrer und der Jungs im Team sehr gut, also bleibt mir nur noch, ihnen allen viel Glück zu wünschen.»

Zur Info: Im Reglement ist ein neues Balancesystem verankert, das die Benzindurchflussmenge regelt. Die dafür erforderlichen Sensoren waren schon im vergangenen Jahr montiert, um Daten zu sammeln.

«Eine neue Saison beginnt in der WorldSBK mit dem gleichen Ziel wie immer für das Aruba.it Racing - Ducati Team: Um den Fahrerweltmeistertitel zu kämpfen, den wir letztes Jahr nicht gewonnen haben, und zu versuchen, ihn zurück nach Borgo Panigale zu holen», ergänzte Ducati Corse-Boss Gigi Dall’Igna. «Das ist unsere Mission, und wir werden alles geben, um dieses Ziel zu erreichen. Es ist eine große Herausforderung, wir sind uns des Niveaus unserer Konkurrenten bewusst. Wir haben aber bereits in Vergangenheit bewiesen, dass wir wissen, wie es geht. Wir kennen das Potenzial unserer Fahrer, Álvaro Bautista und Nicolò Bulega, die in mehreren Kategorien Weltmeister waren und 2024 bis zum Schluss um die Weltmeisterschaft kämpften und in fast jedem Rennen mit der Panigale V4R konkurrenzfähig waren. Wir können es kaum erwarten, Álvaro und Nicolò beim Test in Australien und beim ersten Rennen auf Phillip Island, einer wirklich besonderen Strecke, mit den neuen Lackierungen auf der Strecke zu sehen.»